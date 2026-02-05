Sénégal: Coopération parlementaire - Des députés allemands reçus à l'Hémicycle

5 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Une délégation de parlementaires allemands du groupe Afrique de l'Ouest du Bundestag a été reçue à l'Assemblée nationale du Sénégal. Selon une note de l'Hémicycle publiée jeudi, la partie allemande a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer et de diversifier les partenariats avec le Sénégal.

L'Assemblée nationale du Sénégal a reçu une délégation de parlementaires allemands du groupe Afrique de l'Ouest du Bundestag, conduite par le député Josef Oster, accompagnée de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, Kai Baldow.

« Les échanges ont permis d'aborder le fonctionnement de l'Assemblée nationale du Sénégal, son rôle institutionnel, ainsi que plusieurs thématiques d'intérêt commun, dont les questions sécuritaires, économiques, environnementales et de coopération », rapporte l'Assemblée nationale.

Selon la même source, la délégation allemande a réaffirmé à cette occasion, la volonté de son pays de renforcer et de diversifier les partenariats avec le Sénégal. Les discussions ont également évoqué les enjeux de la représentativité des femmes et des jeunes au sein de l'institution parlementaire.

