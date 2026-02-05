Afrique: Intelligence artificielle - La Sénégalaise Adji Bousso Dieng nommée au tout premier Panel scientifique international indépendant de l'ONU

5 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal vient d'enregistrer une nouvelle distinction de portée mondiale dans le domaine de la recherche et de l'intelligence artificielle. La chercheuse sénégalaise Adji Bousso Dieng a été nommée par le Secrétaire général des Nations unies parmi les membres du Panel scientifique international indépendant sur l'intelligence artificielle (IA), une instance inédite créée pour éclairer la gouvernance mondiale de l'IA sur la base de données et de preuves scientifiques. L'annonce a été faite par elle-même.

Ce panel, le tout premier du genre, ambitionne de jouer un rôle similaire à celui du GIEC pour le climat, en fournissant aux décideurs politiques, aux institutions internationales et aux États des analyses rigoureuses, indépendantes et multidisciplinaires sur les enjeux, les risques et les opportunités liés à l'intelligence artificielle.

Ils ne sont que 40 experts sélectionnés à travers le monde à avoir été retenus pour intégrer cette instance. Adji Bousso Dieng y représentera le Sénégal et l'Afrique, aux côtés de figures scientifiques et intellectuelles de premier plan, dont Yoshua Bengio, lauréat du Prix Turing, et Maria Ressa, Prix Nobel de la Paix.

