Sénégal: L'ère des questionnements

Nous vivons dans un monde de turbulence. À peine sommes-nous sortis de la pandémie de la COVID, nous voilà de nouveau plongés dans une ère où le multilatéralisme suffoque, le droit international devient un sujet de divertissement, tandis que de vraies guerres prolifèrent en même temps que les guerres économiques qui n'ont jamais disparu et qui ne disparaîtront sans doute jamais, continuent leurs attaques avec des moyens de plus en plus sophistiqués.

Concernant les démocraties, elles semblent avoir atteint leurs limites et n'arrivent plus qu'à produire que du fascisme et des fractures sociales nourries par un niveau de violence verbale inqualifiable.

Dans ce contexte, déjà largement toxique, on ne pouvait espérer mieux que d'accueillir un intrus dépourvu de tout savoir-vivre. Je veux parler de l'avènement de l'ère technologique destinée à nous abrutir alors que jamais nous n'avons autant eu besoin de nos intelligences.

Fake news, manipulation, IA générative, dérèglement climatique, cyberguerre, influenceurs, discrédit des médias, destructions de l'ordre moral sont aussi de la partie.

C'est dans ces moments qu'on comprend que la naïveté se paie cash.

Si nous pensons que ce qui se produit sous nos yeux est noble et vertueux, alors on peut prétendre être au sommet de sa gloire.

Par contre, si on a encore à l'esprit le rêve d'un monde meilleur et plus juste, il faudra alors commencer à se réveiller plus tôt que de coutume et s'investir pour contrer le mouvement d'asservissement en cours.

Une seule arme suffit : le bon sens. Une fois établi, il faudra définitivement extraire la naïveté de la liste de nos attitudes et amplifier notre générosité envers nous-mêmes.

Nous sommes à une étape de l'évolution de notre civilisation sans guide ni manuel. Les géants GAFAM l'ont compris et s'attaquent à nos enfants pour les séduire aujourd'hui afin de mieux les soumettre demain.

Les grosses entreprises (hors Gafam) auront tendance à imploser en mini et microentités. Consécutivement, la forme d'emploi la plus commune serait celle de l'autoentrepreneur. Les États devront construire d'autres alliances avec toujours en ligne de mire leurs propres intérêts.

Ce chaos, paraît-il, est une nécessité pour faire émerger un nouveau siècle des Lumières.

Je pense que les penseurs de toutes les régions du monde doivent se retrouver et redéfinir de concert les idéaux cardinaux d'une nouvelle civilisation.

à suivre...