Afrique de l'Ouest: Sénégal - Visite du Vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

5 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Une délégation de haut niveau du Groupe de la Banque mondiale effectuera une mission officielle au Sénégal du 5 au 13 février. Selon un communiqué de presse, elle sera conduite par Ousmane Diagana, Vice président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale et Ed Mountfield, Vice-président et Directeur financier de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga).

Cette visite, explique-t-on, vise à renforcer le partenariat stratégique autour des priorités nationales de développement du Sénégal. La délégation rencontrera les plus hautes autorités, notamment Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, El Malick Ndiaye, Président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, ainsi que des ministres clés, des partenaires techniques et financiers et des représentants du secteur privé et de la société civile.

«Les échanges porteront sur l'alignement du nouveau Cadre de partenariat pays (Cpf), en cours de finalisation, avec la Vision 2050 du Sénégal, (ii)l'optimisation du portefeuille des programmes afin de mieux répondre aux besoins des populations, et (iii) les perspectives de mobilisation de ressources additionnelles », renseigne la Banque mondiale.

L'un des temps forts de la mission sera le lancement officiel du pacte AgriConnect Sénégal, destiné à transformer les chaînes de valeur agricole et à promouvoir la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes en milieu rural.

Cette mission sera l'occasion d'apprécier les résultats du partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et l'État du Sénégal, mais aussi d'identifier les leviers permettant d'en accroître l'impact au profit des populations.

«Le portefeuille de la Banque mondiale au Sénégal s'élève à 3,8 milliards de dollars. Il comprend vingt projets nationaux représentant 3,03 milliards de dollars, ainsi que huit opérations d'intégration régionale pour un montant de 749,5 millions de dollars. Du côté de la Société financière internationale (Ifc), le portefeuille atteint 611 millions de dollars, tandis que les engagements bruts de la Miga s'élèvent à 1,13 milliard de dollars », a révélé la Banque mondiale.

