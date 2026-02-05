Dans le couloir du bloc opératoire de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), l'air est encore chargé de l'odeur du désinfectant. Docteur Rita Clarence, chirurgienne pédiatrique, vient de retirer sa blouse. Ses yeux portent la fatigue d'une journée chargée, mais aussi une douceur inébranlable. Parmi ses petites patientes, deux fillettes, violées...

Dans son bureau, elle a accepté de nous raconter son vécu. Témoignage.

Docteur, vous êtes l'une des chirurgiennes qui prennent en charge des enfants victimes d'agressions sexuelles. Vous qui êtes à la fois médecin, femme et mère, comment vivez-vous cela ?

Dr Rita Clarence (un long silence, puis un sourire triste) : Je suis toujours profondément attristée. Chaque fois, c'est comme si on m'arrachait un morceau de coeur. Chaque enfant violé, c'est une vie brisée.

Mais chaque enfant qu'on sauve, qu'on accompagne, qu'on protège... c'est une victoire. Après l'opération, quand la petite se réveille, qu'elle me regarde et qu'elle arrive à sourire... là, oui, je retrouve le mien. Et tant qu'il y aura des sourires après l'opération, je continuerai.

Combien de cas comme celui-ci avez-vous traités cette année ? Quel est le plus grave que vous ayez vu ?

Rien que cette année, nous avons déjà réalisé trois examens sous anesthésie générale. L'année dernière, il y en avait beaucoup plus. Certains enfants n'ont besoin que d'un simple examen, d'autres... d'une véritable reconstruction.

Plus l'enfant est jeune, plus c'est grave. L'organe génital de l'enfant est encore immature. Une infection peut s'installer en quelques heures et emporter la vie. Le plus grave ? C'est quand cela emporte l'enfant. Nous avons déjà eu un cas de décès cette année. Nous n'avons même pas eu le temps de l'examiner.

Existe-t-il un protocole de prise en charge pour ce genre de cas ?

Le premier interlocuteur, c'est le Centre Vonjy. Ils réalisent les analyses et le premier examen médico-légal. Lorsqu'une intervention chirurgicale est nécessaire, ils nous orientent les cas les plus graves.

Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'âge. Le corps d'un enfant n'est pas fait pour subir cela. On soigne, on opère, on répare, mais le traumatisme psychologique est bien plus profond.

Il existe un suivi psychologique, mais très souvent... il n'est pas honoré, faute de moyens. Heureusement, le service social du CHU-JRA prend en charge la partie chirurgicale. De nombreuses organisations apportent également leur aide dès les premiers soins, et je tiens à les remercier publiquement.

Vos publications sur les réseaux sociaux, évoquant notamment l'opération de deux petites filles violées, ont ému de nombreuses personnes. Quel message souhaitez-vous faire passer ?

J'ai fait cette publication pour sensibiliser tous les parents à la gravité du viol chez l'enfant. Il faut contrôler ce que nos enfants regardent sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les vidéos. Beaucoup de garçons mineurs reproduisent ce qu'ils ont vu.

Les hommes comme les femmes doivent apprendre à se contrôler. Il faut encourager des loisirs sains, sans alcool ni drogue. La drogue et l'alcool peuvent conduire à des actes immondes. L'éducation commence à la maison, se poursuit à l'église, à l'école, et dans toute la société.

L'éducation est la seule arme réellement efficace contre ce fléau. Vous me demandez comment je supporte cela ? Je travaille pour ces enfants, mais surtout, je suis un instrument de Dieu. Le combat reprend.