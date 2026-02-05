Madagascar: Fanirisoa Ernaivo - À la tête d'une délégation de 14 membres à Maurice

La ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, est arrivée hier à Maurice, à la tête d'une délégation composée de 14 officiers, dont des magistrats et des enquêteurs spécialisés du Bureau indépendant anticorruption (BIANCO), selon les informations en provenance de l'île sœur.

Ce déplacement intervient dans un contexte marqué par des dossiers de criminalité économique à dimension régionale. La délégation malgache prévoit des échanges techniques avec plusieurs institutions mauriciennes, notamment l'Attorney General, la Financial Crimes Commission (FCC) ainsi que d'autres structures concernées par les enquêtes financières.

Notice internationale

Cette visite a lieu alors que les procédures judiciaires visant l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga se poursuivent à Maurice dans le cadre de l'« opération Lov Lapo », conduite par la FCC.

L'intéressé fait l'objet d'enquêtes pour des faits présumés de blanchiment d'argent et de fraude économique, tant à Maurice qu'à Madagascar, et est visé par une notice d'arrestation internationale.

Procédures en vigueur

Selon les informations communiquées par la délégation malgache, la justice mauricienne poursuivra ses enquêtes de manière autonome. De son côté, Madagascar entend préparer la prise en charge du dossier sur son territoire, conformément aux procédures judiciaires en vigueur.

Des discussions techniques sont ainsi prévues afin de clarifier les mécanismes de traitement des dossiers concernés. Les observateurs restent attentifs aux suites de ce déplacement de la ministre de la Justice à Maurice, alors que les enquêtes se poursuivent et que plusieurs développements sont attendus sur le plan judiciaire.