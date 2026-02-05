Madagascar: Remaniement du gouvernement - Prorogation de la période probatoire initiale de deux mois

Le délai accordé à chaque ministre pour faire ses preuves ou montrer ses limites est terminé depuis un mois et une semaine par rapport au deadline initial.

Date butoir

Le président de la Refondation a consenti une période probatoire de deux mois aux membres du gouvernement qui ont été nommés le 28 octobre 2025. En somme, la date butoir était fixée au 28 décembre dernier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nouvel homme fort du pays a fait savoir dans son message à la Nation, le 31 décembre, qu'il est en train de procéder à l'évaluation des membres du gouvernement. Et de faire remarquer même que « le moment coïncide avec le délai de 2 mois donné aux ministres ».

Employeur- employé

Un mois et une semaine après l'annonce, le Colonel au béret vert n'a toujours pas dévoilé la liste... rouge des espèces de ministres menacées de disparition. Il avait effectivement indiqué que « des mesures seront prises par rapport à la reconduction ou au remplacement de chaque membre du gouvernement ».

La période probatoire de deux mois, destinée à évaluer la capacité de chaque ministre à exercer ses nouvelles fonctions et à prendre connaissance par lui-même de ses compétences, est prorogée de fait à trois mois.

C'est l'équivalent de la période d'essai minimale qui permet à l'employeur d'évaluer les compétences de l'employé. Dans le cas d'espèce, l'employeur est représenté par les deux chefs de l'Exécutif, si ce n'est davantage avec les quatre Hauts Conseillers de la Refondation. L'employeur est aussi le peuple, même s'il est souvent... employé à des fins pas forcément salariales par les Princes qui nous gouvernent.

Manœuvres déloyales

Concernant les évaluations des « employés » ou « mpiasam-bahoaka » que sont les ministres, elles se feront donc sur la base du premier semestre, au cours duquel les « élèves » n'ont pas forcément obtenu des notes similaires. Ni des observations identiques. Entre les « résultats satisfaisants » et le « peut mieux faire », il y aura forcément des « médiocres », compte tenu de la performance des uns et de la contre-performance des autres à la tête de leurs départements respectifs.

En plus de l'obligation de résultats, les ministres pourraient être également « notés » en matière politique, puisque le chef de l'État a dénoncé les « fingapingana », c'est-à-dire les crocs-en-jambe à l'intérieur même du régime de la Refondation.

Délai écoulé

Bon nombre d'observateurs attendent de voir si la composition du gouvernement sera remaniée par rapport à ces manoeuvres déloyales internes afin de faire entrer des éléments plus loyalistes envers le processus de la Refondation en général, et tout particulièrement à l'endroit du Colonel Michaël Randrianirina.

À l'instar de son prédécesseur à la tête de l'État, force est de constater qu'il donne, à son tour, le temps au temps avant de procéder au remaniement de l'équipe gouvernementale, qui a « un devoir de redevabilité », comme l'a souligné le Premier ministre.

Avant de réitérer, le 4 janvier 2026, que « le délai de deux mois est écoulé ». Il appartient au locataire de Mahazoarivo de proposer les noms des ministres au maître d'Iavoloha, qui a le pouvoir de les nommer et/ou de mettre fin à leurs fonctions.

Reste à savoir si le remaniement est reporté sine die, comme les élections sénatoriales. En tout cas, rien ni personne n'obligeait le tombeur du président élu à fixer, pour les membres du gouvernement, une DDM ou Date de Durabilité Minimale, sinon une DLC ou Date Limite de Conseil.