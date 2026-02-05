Madagascar: Concertations nationales - Les hauts fonctionnaires s'impliquent dans l'organisation

Le syndicat des grands corps de l'État affiche sa disponibilité à s'impliquer pleinement dans l'organisation et la conduite des concertations nationales engagées par l'État. Lundi dernier, les membres de son bureau ont rencontré la ministre d'État Hanitra Razafimanantsoa pour aborder cette mobilisation des élites administratives autour du processus de refondation.

Au cœur des échanges, la volonté du syndicat de prêter main-forte à l'État afin de sécuriser le bon déroulement des concertations. Cette implication se traduira notamment par une participation active à l'élaboration des guides thématiques, appelés à structurer les débats aux niveaux communautaire, régional ainsi que national. Ces documents devront servir de références communes, baliser les discussions et garantir une meilleure cohérence entre les contributions issues des différentes régions du pays.

Pour le syndicat des grands corps de l'État, qui regroupe, entre autres, les inspecteurs de domaine, les inspecteurs des douanes, les administrateurs civils, les administrateurs de services financiers, les inspecteurs des impôts, cette contribution s'inscrit dans une logique de responsabilité institutionnelle.

Il s'agit, selon ses représentants, de mettre à profit l'expertise accumulée au sein des grandes administrations pour accompagner un processus jugé déterminant pour l'avenir de la gouvernance publique. L'objectif affiché est d'éviter l'improvisation, d'encadrer les débats et de renforcer la crédibilité des concertations aux yeux de l'opinion.

Calendrier

Cette dynamique de soutien ne date pas d'hier. En janvier dernier, les sortants du cycle Expertise en administration publique de l'École nationale d'administration de Madagascar (ENAM) avaient déjà exprimé leur disponibilité à contribuer aux concertations initiées par l'État.

Eux aussi avaient rencontré la ministre d'État Hanitra Razafimanantsoa, traduisant un intérêt croissant des cadres supérieurs de l'administration pour ce chantier de grande envergure. Du côté du gouvernement, le cap est clairement tracé.

Les concertations devront être achevées au cours de l'année 2026, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre de la refondation de la République. Si le calendrier définitif des concertations communautaires et régionales reste encore attendu, le ministère d'État en charge de la Refondation précise qu'un calendrier indicatif a déjà été soumis au président de la Refondation de la République.

En attendant l'officialisation des dates, l'Exécutif multiplie les signaux d'ouverture et d'inclusivité. L'implication annoncée du syndicat des grands corps de l'État, conjuguée à celle des jeunes experts issus de l'ENAM, traduit une volonté de s'appuyer sur les compétences internes de l'administration pour donner de la profondeur et de la méthode aux concertations. À l'approche des échéances, ces soutiens techniques et institutionnels pourraient peser lourd dans la réussite du processus.

Ils renforcent l'idée d'une refondation conduite avec méthode, expertise et encadrement, à un moment où l'État cherche à transformer les concertations en véritable levier de recomposition administrative.