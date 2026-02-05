Isaac Gnamba-Yao, directeur général de la Poste Côte d'Ivoire, était, le mardi 3 février 2026, l'invité de « Tout Savoir Sur », la tribune hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg).

Au menu des échanges : les services publics postaux en Côte d'Ivoire. Le directeur général de la Poste Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour présenter la politique de sa société, avec un accent particulier sur le e-commerce.

Il a souligné sur ce point que la Poste Côte d'Ivoire envisage des formules de collaboration pour intégrer les livreurs dans la chaîne logistique élargie, en vue de leur offrir plus de visibilité, de formation, de protection sociale et de traçabilité. Il a indiqué qu'une plateforme a été créée pour permettre aux livreurs de s'enregistrer afin de bénéficier de ces projets. Il s'agit de l'adresse www.poli.ci.

A ce jour, dira-t-il, près de 5000 livreurs ont déjà été enrôlés sur la plate-forme Poli. « La Poste n'a pas vocation à remplacer les jeunes livreurs indépendants. Au contraire, nous voulons structurer un écosystème plus juste et plus visible. À ce jour, déjà près de 5000 livreurs sont enrôlés sur la plate-forme POLI (www.poli.ci) », a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Isaac Gnamba-Yao, l'objectif visé par la formation est de professionnaliser le secteur et préserver les emplois et les initiatives entrepreneuriales. « La Poste est une nouvelle opportunité pour 140 000 chauffeurs-livreurs qui seront encadrés, formés au métier de livreur et bénéficieront du permis A pour mener à bien leurs activités », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que les acteurs du e-commerce ont un rôle à jouer dans le processus de modernisation de l'administration ivoirienne. « Le meilleur soutien que l'on puisse leur apporter est de former des livreurs spécialisés et certifiés au sein de l'écosystème », a-t-il insisté. Ajoutant que des mécanismes de suivi rigoureux sont déjà en place ou en cours de déploiement pour garantir une gestion responsable et transparente.