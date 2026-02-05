Dans une démarche résolument tournée vers la co-construction de solutions durables, la Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Marie Nyange Ndambo, a tenu une réunion importante avec les délégués de la société civile environnementale du Haut-Katanga. L'objectif était de s'attaquer de front aux problèmes persistants de pollution et de déforestation dans la province.

Les échanges, tenus à Lubumbashi, ont mis en lumière plusieurs difficultés rencontrées par les communautés, notamment l'impact de la pollution et le délicat problème des conflits de superposition des titres. Une préoccupation majeure soulevée par les délégués concerne l'intrusion de l'exploitation minière au sein des Concessions Forestières des Communautés Locales (CFCL).

Face à cette situation, la Ministre Marie Nyange a fait preuve d'une fermeté sans équivoque. Accédant à la demande des représentants de la société civile, elle a déclaré sans ambages : « Les miniers n'ont pas ni droit ni pouvoir d'aller exploiter dans les forêts des communautés locales. J'enjoins au ministre provincial de l'environnement de prendre contact avec les entreprises concernées et régler cela ». Cette déclaration marque une position claire du gouvernement en faveur de la protection des droits des communautés locales et de l'intégrité de leurs concessions forestières.

Par ailleurs, la réunion a également abordé le secteur de l'exploitation artisanale du bois rouge. Les exploitants ont profité de l'occasion pour plaider en faveur d'un allègement des mesures restrictives qui frappent leur activité. La Ministre a rappelé que la suspension de l'exploitation, tant artisanale qu'industrielle, a été décidée dans l'attente de la mise en place d'une technologie de suivi de l'exploitation.

Elle a toutefois apporté une note d'espoir en annonçant : « Maintenant que la technologie est en train d'être mise en place, une mission viendra ici pour discuter avec vous sur les nouvelles conditions d'exploitation. C'est pour le bien de notre pays, et surtout aussi de vos enfants ».

Ces annonces confirment la volonté du gouvernement de trouver un équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement, tout en assurant une gestion plus transparente et durable des ressources naturelles au Haut-Katanga. La société civile et les exploitants sont désormais dans l'attente de la concrétisation des instructions ministérielles sur le terrain.