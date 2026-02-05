Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité, Shabani Lukoo Bihango Jacquemain, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, a effectué une mission officielle en République tchèque.

Cette mission s'inscrit principalement dans la dynamique des réformes structurelles majeures du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, impulsées par le Président de la République et portées notamment par la loi de programmation de la réforme de la Police nationale congolaise (PNC) pour la période 2026-2030.

Celle-ci prévoit notamment la mise à la retraite de 10 000 agents, le recrutement progressif de 90 000 policiers sur cinq ans, l'équipement des unités, ainsi que la construction et la réhabilitation d'infrastructures policières sur l'ensemble du territoire national.

Au cours de son séjour à Prague, le Vice-Premier Ministre a été reçu successivement par son homologue tchèque, Monsieur le Ministre de l'Intérieur de la République tchèque, par Madame la Vice-Ministre tchèque des Affaires étrangères, ainsi qu'à l'Académie de police de la République tchèque, où des expertises, outils de formation et bonnes pratiques ont été présentés par le Directeur général de cette institution.

Les autorités tchèques ont salué la volonté de la République démocratique du Congo d'intensifier les contacts politiques à haut niveau avec l'État tchèque. Elles ont réaffirmé leur soutien à l'intégrité territoriale de la RDC, dans le contexte de l'agression dont elle est victime, tout en saluant les efforts diplomatiques et les processus de paix en cours, notamment à Washington, Doha et au sein de l'Union africaine. Elles ont également félicité la RDC pour son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

La partie tchèque a, en outre, exprimé sa pleine disponibilité à approfondir la coopération sécuritaire, à partager son expertise en matière de réformes policières, de formation et de technicité des agents, et à porter la voix de la RDC dans les grandes enceintes internationales, tout en manifestant un intérêt pour l'élargissement de la coopération à d'autres secteurs stratégiques.

De son côté, le Vice-Premier Ministre Shabani Lukoo a présenté une lecture globale et structurée de la situation de la RDC, mettant en exergue les défis sécuritaires persistants, la crise humanitaire marquée par plus de 7 millions de déplacés internes et 1,4 million de réfugiés, ainsi que la position géostratégique centrale du pays dans la région des Grands Lacs. Il a également rappelé les immenses potentialités naturelles, économiques et stratégiques de la République démocratique du Congo.

Le Vice-Premier Ministre a enfin insisté sur la volonté politique ferme du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de moderniser et de professionnaliser durablement l'appareil sécuritaire national. Il a exprimé la gratitude du Gouvernement congolais pour la solidarité de la République tchèque et a réaffirmé que la priorité des réformes engagées demeure la mise en place d'une police de proximité professionnelle, respectueuse des principes démocratiques, des droits humains et pleinement au service de la population.

Cette mission marque ainsi une étape déterminante dans la consolidation du partenariat sécuritaire entre la RDC et la République tchèque, au service de la paix, de la stabilité et de la sécurité des populations.