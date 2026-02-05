Congo-Kinshasa: PDL-145T - Guylain Nyembo inaugure trois infrastructures clés dans la province de la Mongala

5 Février 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T), le Ministre d'État, Ministre du Plan, Guylain Nyembo, a effectué une visite de terrain significative dans le territoire de Bumba, province de la Mongala. Accompagné du Représentant Résident du PNUD en RDC, Damien Mama, le Ministre a procédé ce mardi 3 février 2026 à l'inauguration officielle de trois nouvelles infrastructures destinées à améliorer durablement les conditions de vie des populations locales.

Cette mission conjointe s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de la République de matérialiser sa vision d'un développement impulsé depuis la base. Les ouvrages inaugurés sont des réponses concrètes aux besoins essentiels des communautés : l'école primaire (EP) Mandungu, qui offrira un cadre d'apprentissage décent à des centaines d'enfants, ainsi que les centres de santé de Yandombo et de Yanzumbu, qui garantiront un accès facilité à des soins de santé de qualité.

Lors de son allocution, le Ministre Nyembo a souligné l'importance de ces réalisations. « Ces infrastructures ne sont pas de simples bâtiments. Elles représentent la présence et l'action de l'État au plus près de ses citoyens. Elles sont le symbole d'un Congo qui se reconstruit et qui veille au bien-être de chaque congolais, où qu'il se trouve », a-t-il déclaré.

Le PDL-145T, piloté par le Ministère du Plan avec l'appui de partenaires techniques comme le PNUD, vise à corriger les disparités de développement entre les milieux urbains et ruraux en dotant chaque territoire d'infrastructures socio-économiques de base. Cette descente sur le terrain a permis non seulement de célébrer ces avancées, mais aussi d'évaluer l'impact direct du programme sur le quotidien des habitants de la Mongala.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.