Congo-Kinshasa: PDL-145T - Guylain Nyembo inaugure trois infrastructures clés dans la province de la Mongala

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T), le Ministre d'État, Ministre du Plan, Guylain Nyembo, a effectué une visite de terrain significative dans le territoire de Bumba, province de la Mongala. Accompagné du Représentant Résident du PNUD en RDC, Damien Mama, le Ministre a procédé ce mardi 3 février 2026 à l'inauguration officielle de trois nouvelles infrastructures destinées à améliorer durablement les conditions de vie des populations locales.

Cette mission conjointe s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de la République de matérialiser sa vision d'un développement impulsé depuis la base. Les ouvrages inaugurés sont des réponses concrètes aux besoins essentiels des communautés : l'école primaire (EP) Mandungu, qui offrira un cadre d'apprentissage décent à des centaines d'enfants, ainsi que les centres de santé de Yandombo et de Yanzumbu, qui garantiront un accès facilité à des soins de santé de qualité.

Lors de son allocution, le Ministre Nyembo a souligné l'importance de ces réalisations. « Ces infrastructures ne sont pas de simples bâtiments. Elles représentent la présence et l'action de l'État au plus près de ses citoyens. Elles sont le symbole d'un Congo qui se reconstruit et qui veille au bien-être de chaque congolais, où qu'il se trouve », a-t-il déclaré.

Le PDL-145T, piloté par le Ministère du Plan avec l'appui de partenaires techniques comme le PNUD, vise à corriger les disparités de développement entre les milieux urbains et ruraux en dotant chaque territoire d'infrastructures socio-économiques de base. Cette descente sur le terrain a permis non seulement de célébrer ces avancées, mais aussi d'évaluer l'impact direct du programme sur le quotidien des habitants de la Mongala.

