5 Février 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Au terme d'une visite officielle très engagée à Abu Dhabi, où il a réussi à capter des opportunités d'investissements à impact visible en faveur de la RDC, le Président Félix Tshisekedi séjourne depuis mardi dernier aux Etats-Unis. Fidèle à sa diplomatie active, le Chef de l'Etat s'est entretenu hier, mercredi 4 février 2026, avec Monsieur John Jovanovic, Président du Conseil d'Administration de l'Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank), en présence de M. Conor Coleman, Responsable des investissements au sein de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) et de M. George K. Kollitides II, Conseiller principal auprès du Secrétaire adjoint à la Guerre (Deputy Secretary of War) et Directeur de l'Unité de Guerre Economique.

Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis en ce qui concerne notamment la commercialisation des minerais critiques congolais ; la transformation locale et la création de chaînes de valeur industrielles ; les opportunités de stockage stratégique, en lien avec le programme américain Project Vault ; les projets structurants du corridor de Lobito et du barrage INGA, essentiels à la logistique et à l'industrialisation.

Le Président a réaffirmé l'ambition du pays de convertir ses ressources stratégiques en puissance de développement, et faire de ses partenariats internationaux des accélérateurs de souveraineté, de stabilité et de prospérité partagée.

Par cette nouvelle offensive diplomatique déployée en Amérique, Félix Tshisekedi a voulu passer un message clair : la RDC ne se contente plus d'être racontée, mais elle compte s'affirmer dans un monde en pleine évolution en mettant à contribution ses atouts naturels au service du bien-être de l'humanité.

