Congo-Kinshasa: Meurtre de Life Lifoko à Ngiri-Ngiri - Guillaume Ngefa promet une justice sans complaisance !

Kinshasa n'a pas fini de compter ses larmes. Dans une atmosphère lourde d'émotions, les parents de Life Lifoko Isolena, élève de la 4e année des humanités, sauvagement assassiné le lundi 26 janvier 2026 devant son école à Ngiri-Ngiri, ont été reçus en audience, le mercredi 04 février 2026, par le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Accompagnés de proches et d'amis, visiblement bouleversés, les parents sont venus porter la voix d'un enfant arraché à la vie et surtout réclamer une justice sans faiblesse ni complaisance.

Prenant la parole, le père de la victime a retracé, avec une douleur à peine contenue, les circonstances ayant conduit à la mort de son fils : « Nous sommes venus ici parce que notre fils, Life Lifoko Isolena, a été assassiné... C'est pour cela que nous avons appelé le Call Center du Ministère afin de rencontrer le Ministre. »,a déclaré le père de l'illustre disparu.

Selon son témoignage, une situation liée au paiement du minerval, pourtant en voie de régularisation, aurait servi de déclencheur à une chaîne d'événements qui s'est terminée dans l'irréparable. Bien que l'argent ait été reçu et qu'une dérogation ait été accordée, l'élève aurait été chassé de l'école, se retrouvant sans encadrement, exposé, vulnérable. Et, ce jour-là, la menace a pris visage. Le père pointe, au-delà du crime, une faille grave du dispositif de sécurité scolaire ou de son absence.

« L'enfant n'était pas dans une zone de guerre. Il était à l'école, en pleine capitale. Nous envoyons nos enfants à l'école pour être éduqués mais pas pour mourir. », a-t-il affirmé.

Autre élément soulevé avec force : l'absence de secours immédiat et le refus d'assistance au moment critique. Le drame se serait produit juste devant la porte de l'établissement, précisément là où, aux yeux des parents, la protection doit être maximale. Une zone qui, dans l'esprit de la loi comme dans la conscience commune, devrait constituer un périmètre de sécurité renforcée pour les élèves.

Le choc, lui, dépasse les murs de l'école, il s'étend à tout un quartier, à toute une ville, à un pays déjà éprouvé par l'insécurité et par les tragédies du quotidien.

Très touché, le Ministre d'Etat Guillaume Ngefa a longuement écouté les parents, partageant leur peine et exprimant son indignation face à un acte aussi grave commis en milieu scolaire.

Au cours de l'audience, il a été rappelé que les présumés assaillants ont été identifiés et mis à la disposition de la justice. Ils seraient actuellement détenus à la prison de Makala. Le Ministre a rassuré la famille : le dossier suivra son cours jusqu'à l'établissement complet des responsabilités y compris celles liées à d'éventuels manquements institutionnels.

A l'issue de la rencontre, les parents ont réaffirmé leur détermination d'obtenir justice pour Life, mais aussi éviter que d'autres enfants subissent le même sort. Leur combat devient celui de toutes les familles qui, chaque matin, confient leurs enfants à l'école en croyant les confier à la sécurité.

Car la mort de Life n'est pas un simple fait divers. Elle interpelle la conscience nationale. Aujourd'hui, Kinshasa attend une réponse. Et cette réponse ne peut pas être un communiqué de plus. Elle doit être une justice rendue, visible, exemplaire et une réforme réelle de la protection des élèves.