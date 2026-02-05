Afrique: Voyage des supporters au Mexique - Didier Budimbu met en garde contre des tentatives d'escroquerie

A l'approche du tournoi de barrage qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, où les Léopards Seniors de la RDC joueront leur va-tout au Mexique, le Ministère des Sports et Loisirs lance un avertissement ferme à la population. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 4 février 2026, le ministère dénonce et met en garde contre des tentatives d'escroquerie liées au déplacement d'une délégation de supporters.

Le communiqué précise qu'une délégation officielle, composée d'animateurs, de professionnels des médias et de supporters, a été désignée pour accompagner l'équipe nationale le 31 mars 2026. Le point crucial de cette communication est que la prise en charge de cette délégation est « entièrement assurée par le Gouvernement de la République ».

Par conséquent, le ministère insiste sur le fait que les visas et l'ensemble des frais de déplacement sont « strictement gratuits » pour les personnes sélectionnées. « Aucun membre du ministère, de l'administration ou toute autre personne ne peut exiger un quelconque paiement que ce soit pour l'obtention du visa ou pour l'organisation du voyage », martèle le communiqué.

Le Ministère des Sports et Loisirs qualifie toute demande d'argent de « tentative d'escroquerie » et appelle les citoyens à la plus grande vigilance. Il est demandé à toute personne qui serait contactée à des fins de paiement de dénoncer immédiatement ces pratiques frauduleuses auprès des services compétents.

« Le déplacement ne fera l'objet d'aucune transaction financière », conclut fermement le ministère, qui condamne ces agissements et réaffirme son engagement à garantir la transparence et à protéger les citoyens contre de telles arnaques.