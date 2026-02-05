Congo-Kinshasa: Fausses offres d'emploi - Le Ministère de la Formation Professionnelle dément tout recrutement en cours et appelle à la vigilance

Face à la circulation de potentielles fausses offres d'emploi, le Ministère de la Formation Professionnelle a publié un communiqué de presse officiel, ce 4 février 2026, pour clarifier la situation et protéger le public. Signé par la Secrétaire Générale, Gisèle Kendelu Mwamini, le document dément formellement toute campagne de recrutement actuellement en cours au sein du ministère.

Le ministère met en garde la population contre des « individus ou structures prétendant recruter » en son nom. Il est clairement stipulé que toute personne qui se laisserait abuser par de telles offres frauduleuses le ferait « à ses propres risques et engagera sa seule responsabilité ».

Afin d'éviter toute confusion future, le communiqué rappelle la procédure officielle. Tout recrutement au sein du ministère sera annoncé publiquement et se fera « ultérieurement, et exclusivement en collaboration avec le Ministère de la Fonction Publique, conformément aux procédures légales en vigueur ». Cette précision vise à rassurer les demandeurs d'emploi sur la rigueur et la transparence des futurs processus de sélection.

Le Ministère de la Formation Professionnelle insiste sur le fait que tout appel, offre ou promesse de recrutement en dehors de ce canal officiel doit être considéré comme suspect. Il invite donc la population à faire preuve d'une grande vigilance et à signaler systématiquement tout cas suspect aux autorités compétentes. Cet appel à la collaboration citoyenne est essentiel pour lutter contre ces manoeuvres d'escroquerie qui exploitent l'espoir des chercheurs d'emploi.