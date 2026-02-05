Madagascar: Un nouveau cyclone pourrait frapper le pays

Un cyclone pourrait menacer le centre ou le sud-est de l'île, la semaine prochaine, selon les prévisions mentionnées dans l'avis spécial sur les conditions météorologiques à Madagascar, établi, hier. Des amas nuageux sont localisés dans l'océan Indien, à environ 1 527 km à l'est-nord-est d'Antalaha.

Selon les mesures relevées dans les zones environnantes et les données satellitaires, un système dépressionnaire commence à se dessiner autour de cette zone. Les vents associés soufflent à environ 45 km/h, accompagnés de rafales pouvant atteindre 55 km/h à l'intérieur des orages. Ce système pourrait se transformer en cyclone au cours des 48 prochaines heures. L'environnement où il évolue serait favorable. Si cela se produit, il sera le dixième cyclone de la saison cyclonique 2025-2026 et sera baptisé Gezani.

Le système s'est déplacé vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 10 km/h, et pourrait s'approcher des côtes Est de Madagascar, la semaine prochaine, selon la trajectoire prévue du système. La présence de ce phénomène n'aura encore aucun impact sur le temps à Madagascar au cours des cinq prochains jours.

Tous les responsables de la gestion des risques de catastrophes, ainsi que tous les acteurs concernés, sont d'ores et déjà encouragés à se préparer aux mesures à prendre en amont afin de protéger les populations susceptibles d'être directement touchées. Les habitants de la côte Est, en particulier, de Ambatosoa à Anosy, sont également invités à suivre de près l'évolution de cette situation.

Madagascar est un pays vulnérable aux catastrophes naturelles comme le cyclone. Le cyclone tropical Fytia qui a traversé l'île de Soalala à Vatomandry, en passant dans les régions de Betsiboka, d'Analamanga, d'Alaotra Mangoro, a laissé des dégâts majeurs. Douze personnes sont décédées, soixante-dix-sept mille personnes sont sinistrées, quatre mille cases sont endommagées ou détruites, treize mille maisons sont inondées, selon le dernier bilan rapporté par le Bureau national de la Gestion des risques de catastrophes (BNGRC).