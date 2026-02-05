Madagascar: La Mpox gagne les vingt-trois régions

La Mpox, qui avait d'abord frappé la région Boeny, se répand maintenant dans plusieurs autres régions du pays, alimentant les préoccupations sanitaires. Des cas ont été notifiés dans plusieurs régions, notamment Boeny, Analamanga, Haute Matsiatra, Vakinankaratra, Melaky, Atsimo-Andrefana, Amoron'i Mania, Analanjirofo, Anosy, Betsiboka, Bongolava, Vatovavy, Alaotra-Mangoro, Androy, Atsimo-Atsinanana, Atsinanana, Diana, Fitovinany, Itasy, Menabe, Sava et Sofia. La région Ihorombe, en revanche, n'a enregistré aucun cas notifié, selon les données du ministère de la Santé publique.

À la date du 3 février, dix nouveaux cas ont été confirmés, dont tous étaient recensés à Mahajanga. Entre le 18 décembre 2025 et le 3 février 2026, six cent cinquante-trois cas de Mpox ont été notifiés à Madagascar.

Parmi eux, quatre cent quatre-vingt-treize ont fait l'objet de prélèvements, dont deux cent quarante-trois ont été confirmés positifs, tandis que deux cent vingt et un se sont révélés négatifs et vingt-neuf sont restés non concluants. Par ailleurs, cent quarante-six cas sont classés comme suspects et quatorze comme probables.

Vigilance

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La région Boeny demeure la plus touchée, avec trois cent vingt-deux cas notifiés, suivie d'Analamanga (cent vingt-trois cas), de Vakinankaratra (cinquante-six cas) et de Haute Matsiatra (quarante-trois cas). D'autres régions enregistrent également des cas, bien que dans une moindre proportion, illustrant la propagation du virus dans la majorité du pays.

« Les barrages sanitaires ont été levés à travers le pays. Cependant, les autorités insistent sur le maintien des mesures de prévention aux points de départ des voyageurs. Ces mesures sont prises dans le but de limiter la propagation de la Mpox et de protéger la population », indique le Professeur Mamy Randria, Incident Manager et porte-parole du ministère sur le dossier Mpox, à l'occasion des présentations de l'évolution de la situation de la Mpox, hier.

Les autorités sanitaires appellent la population à rester vigilante face à la propagation de la maladie, notamment en ce qui concerne les formes graves. Celles-ci peuvent se manifester par une aggravation des symptômes, avec des atteintes cutanées et muqueuses sévères, une fièvre élevée, des difficultés respiratoires possibles et des complications telles que la méningite, l'encéphalite, la conjonctivite ou l'ulcération de la cornée, pouvant conduire à la cécité.

Les enfants, en particulier ceux de moins de cinq ans souffrant de malnutrition, les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées présentent un risque plus élevé. Un retard dans la prise en charge médicale peut également favoriser l'aggravation de la maladie.

Les experts insistent sur la nécessité de consulter rapidement dès l'apparition des symptômes et rappellent l'importance de respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène et d'isolement pour protéger les populations vulnérables.