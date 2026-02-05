Madagascar: Fortes pluies - L'Apipa alerte sur la montée du niveau de l'Ikopa et du Sisaony

L'Autorité de protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (Apipa) appelle la population à rester vigilante. Le niveau des rivières traversant le Grand Tanà est en hausse. « La rivière Sisaony atteint 2,65 m à Ampitatafika, soit une augmentation de 0,16 m en 24 heures. Elle pourrait encore monter dans les 12 prochaines heures », indique le bulletin de crue publié hier à 8 heures par l'Apipa.

La côte d'alerte jaune à Ampitatafika est fixée à 3 m. Selon le même bulletin, le fleuve Ikopa pourrait également atteindre sa côte d'alerte jaune de 3,5 m à Ambohimanambola. Le niveau de l'eau à Bevomanga augmente lui aussi et se rapproche de ce seuil. La rivière Mamba connaît également une montée inquiétante.

Ces montées du niveau des rivières exposent plusieurs quartiers d'Antananarivo aux inondations. L'évacuation des eaux dans les zones basses devient difficile lorsque le niveau des rivières est élevé. Le risque de rupture de digue existe également en cas de crues.

L'Apipa rappelle que les habitants des communes traversées par le Sisaony, à savoir Ampahitrosy, Soalandy, Ankadivoribe, Ampanefy, Soavina et Anosizato Andrefana, doivent appliquer les mesures correspondant à une vigilance rouge. Le risque de rupture de la digue de Sisaony à Tongoloina n'est pas encore écarté.