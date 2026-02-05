Madagascar: Fortes pluies - L'Apipa alerte sur la montée du niveau de l'Ikopa et du Sisaony

5 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'Autorité de protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (Apipa) appelle la population à rester vigilante. Le niveau des rivières traversant le Grand Tanà est en hausse. « La rivière Sisaony atteint 2,65 m à Ampitatafika, soit une augmentation de 0,16 m en 24 heures. Elle pourrait encore monter dans les 12 prochaines heures », indique le bulletin de crue publié hier à 8 heures par l'Apipa.

La côte d'alerte jaune à Ampitatafika est fixée à 3 m. Selon le même bulletin, le fleuve Ikopa pourrait également atteindre sa côte d'alerte jaune de 3,5 m à Ambohimanambola. Le niveau de l'eau à Bevomanga augmente lui aussi et se rapproche de ce seuil. La rivière Mamba connaît également une montée inquiétante.

Ces montées du niveau des rivières exposent plusieurs quartiers d'Antananarivo aux inondations. L'évacuation des eaux dans les zones basses devient difficile lorsque le niveau des rivières est élevé. Le risque de rupture de digue existe également en cas de crues.

L'Apipa rappelle que les habitants des communes traversées par le Sisaony, à savoir Ampahitrosy, Soalandy, Ankadivoribe, Ampanefy, Soavina et Anosizato Andrefana, doivent appliquer les mesures correspondant à une vigilance rouge. Le risque de rupture de la digue de Sisaony à Tongoloina n'est pas encore écarté.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.