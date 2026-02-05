Cote d'Ivoire: Korhogo - 56 leaders de jeunesse outillés pour contrer la désinformation

5 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Face à la montée inquiétante de la désinformation sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, la ville de Korhogo a abrité, le 31 janvier 2026, un atelier de formation consacré à la vérification de l'information (fact-checking) et à la citoyenneté numérique.

Organisée dans la salle de l'Espace Ami des Femmes de l'IFEF Korhogo, cette session a réuni 56 leaders de jeunesse, dont 34 femmes et 22 hommes, issus de divers milieux : adolescents, élèves, étudiants, travailleurs et acteurs associatifs.

L'objectif était clair : renforcer les capacités des jeunes afin qu'ils deviennent des relais communautaires engagés dans la lutte contre les fausses informations.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet FEF Information & Démocratie, financé par le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (France) et piloté par la Fondation de l'Innovation pour la Démocratie. À travers un partenariat stratégique impliquant plusieurs organisations, le projet ambitionne de transformer la jeunesse en acteur central de la souveraineté informationnelle et de la cohésion sociale.

Au niveau local, la mise en oeuvre a été assurée par un consortium composé notamment de l'AEJT-CI, Amazon du Web, la Plateforme de la Société Civile pour la Paix et la Démocratie, ainsi que l'Association des Élèves et Étudiants Ressortissants du District du Denguélé.

La formation a été marquée par des sessions interactives sur les mécanismes de la désinformation, les méthodes simples de vérification des sources, des images et des dates, ainsi que l'utilisation d'outils numériques accessibles au grand public. Des exercices pratiques ont permis aux participants d'appliquer immédiatement les acquis.

À l'issue de la journée, les participants ont salué la pertinence de l'initiative et se sont engagés à adopter une citoyenneté numérique responsable, à vérifier toute information avant de la partager et à sensibiliser leurs communautés.

Ils ont également exprimé le souhait de voir cette action étendue aux quartiers et zones rurales de Korhogo, afin de permettre aux populations moins exposées à l'éducation numérique d'éviter les pièges de la manipulation informationnelle.

Des sessions de restitution communautaires sont déjà envisagées pour faire de cette lutte un véritable mouvement citoyen. Cet atelier marque ainsi une étape importante vers un écosystème informationnel plus sain et résilient dans la région du Poro.

