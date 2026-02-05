Sénégal: Starlink débarque au pays

Dans le cadre de son « New Deal Technologique », le gouvernement du Sénégal franchit une étape décisive. En autorisant officiellement Starlink à opérer sur le territoire, l'État mise sur la technologie satellitaire pour éradiquer les zones blanches. L'objectif est de connecter un million de Sénégalais dès le premier semestre 2026.

C'est une annonce qui sonne comme la fin d'une injustice numérique. Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a confirmé, le mercredi 04 février, le déploiement opérationnel de Starlink au Sénégal. Plus qu'une simple innovation, c'est une réponse pragmatique à un défi que les infrastructures terrestres n'ont pu relever en trois décennies.

Pendant trente ans, les investissements des opérateurs classiques se sont concentrés sur les centres urbains rentables, laissant les zones rurales dans un isolement numérique persistant. Là où le déploiement de la fibre optique exigerait des années de travaux et des coûts logistiques prohibitifs, la constellation de satellites en orbite basse d'Elon Musk offre une solution immédiate. « Le satellite ne vient pas remplacer, il vient compléter », explique-t-on au ministère.

En s'affranchissant des contraintes physiques du sol, Starlink permet d'atteindre les villages les plus reculés, les zones frontalières, là où le signal mobile ne passait jamais. Lors de son message à la Nation, le 31 décembre 2025, le président Bassirou Diomaye Faye avait pris l'engagement de faire de 2026, l'année de la connectivité pour tous. En effet, l'aspect le plus frappant de cet accord réside dans son volet social. Le gouvernement a négocié l'acquisition de 5 000 kits à un tarif préférentiel. Ce dispositif stratégique permettra de connecter gratuitement un million de citoyens durant le premier semestre 2026.

Cependant, le déploiement de Starlink ne se fera pas au hasard. Le gouvernement a ciblé les secteurs prioritaires pour maximiser l'impact social de cette technologie. Le premier pilier concerne l'éducation, avec un vaste programme de désenclavement numérique destiné aux écoles et universités situées en milieu rural, garantissant ainsi aux étudiants les mêmes ressources qu'en zone urbaine. Parallèlement, la modernisation des services publics franchira un nouveau cap ; les collectivités territoriales et les centres de santé de brousse seront désormais connectés, facilitant la gestion administrative et le suivi médical à distance.

Au cœur de cette stratégie, l'économie locale bénéficiera également d'un coup de pouce majeur grâce au déploiement de points Wifi communautaires. Ces accès gratuits au très haut débit sont conçus pour stimuler l'entrepreneuriat au sein même des zones blanches, transformant chaque village en un pôle potentiel d'innovation. Enfin, cette révolution technologique s'opère sous une régulation souveraine. L'État impose un cadre strict pour garantir que l'activité du géant satellitaire reste parfaitement alignée avec les intérêts nationaux et les règles de sécurité du pays.

Si Starlink bouscule les lignes, l'État assure garder la main. L'opérateur satellitaire est soumis aux mêmes règles de régulation que ses concurrents nationaux. L'Autorité de Régulation (ARTP) veillera au respect des normes imposées par le Sénégal, garantissant que cette technologie serve avant tout l'intérêt national.

Quant à la menace supposée pour les opérateurs historiques (Sonatel, Free, Expresso), les experts se veulent rassurants. Starlink opère sur un segment spécifique (le haut débit fixe par satellite) qui diffère des services mobiles et urbains dominés par les acteurs locaux.

Il s'agit d'une saine émulation qui devrait, à terme, faire baisser les prix de la connectivité pour l'ensemble des secteurs d'activité. Avec ce déploiement, le Sénégal consolide sa position de leader de la transformation numérique en Afrique de l'Ouest. En intégrant le satellite dans son mix technologique, le pays ne se contente plus de suivre l'innovation ; il l'organise pour en faire un levier de productivité et d'inclusion sociale.