Cote d'Ivoire: Distinction - La Sodefor rend hommage à ses valeureux travailleurs

Quarante-deux personnalités de la Société de développement des forêts (Sodefor) ont été décorées le jeudi 4 février 2026, au siège de l'institution, sis à Cocody (Abidjan). Elles ont reçu des médailles de grand or, d'officier ou vermeil, en fonction de leur mérite ou de leur ancienneté.

Le conseiller spécial du ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Ibrahim Konaté, représentant le ministre Adama Kamara, a rendu un hommage à ces « valeureux travailleurs » qui, selon lui, contribuent à la vie économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Il a également saisi cette opportunité pour féliciter les dirigeants de la Sodefor qui, « depuis plusieurs décennies, constituent le bras armé de la politique forestière de notre pays ».

S'adressant particulièrement aux récipiendaires, le conseiller spécial a souligné que la mission qui est la leur est noble, mais que son accomplissement est parfois parsemé d'embûches. « Cette médaille d'honneur vient récompenser votre engagement sans faille et le service accompli avec dévouement », leur a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a toutefois relevé que les défis liés à l'adaptation au changement climatique et à la préservation des ressources naturelles restent immenses. C'est pourquoi il a souhaité que le parcours des devanciers inspire les agents encore en exercice, afin qu'ils assument leurs responsabilités avec la même rigueur et le même engagement.

Quant à l'institution, selon le conservateur général des Eaux et Forêts, Brehima Coulibaly, directeur général de la Sodefor, elle restera solidaire de ses agents et continuera de leur apporter son soutien face aux agressions et aux menaces liées à l'exercice de leurs fonctions. « Je vous exhorte à faire preuve de courage, de professionnalisme et de détermination, malgré les difficultés et les risques auxquels vous êtes exposés sur le terrain », a-t-il affirmé.

Les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été décorés de la médaille dans l'ordre du mérite du Travail et ont reçu un parchemin. Quant aux fonctionnaires encore en service, ils ont reçu, outre le parchemin, une médaille dans l'ordre du mérite agricole.

Goh Eléonore, porte-parole de l'ensemble des récipiendaires, a dédié ces distinctions à tous les travailleurs, tout en exprimant sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire ainsi qu'à la Sodefor pour la reconnaissance de leur mérite.