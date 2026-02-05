Cote d'Ivoire: Guémon - Le ministère de la Santé renforce la gestion des produits de santé à Duékoué

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a présenté, le jeudi 29 janvier 2026, ses priorités en matière de gestion des produits de santé dans la région du Guémon, à l'occasion d'une visite de courtoisie à la préfecture de Duékoué. Cette mission s'est déroulée en collaboration avec le représentant pays du Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), Kaboré Saïdou.

L'objectif principal de cette rencontre était de renforcer la gestion des produits de santé afin d'éviter les ruptures de stocks et d'améliorer la prise en charge sanitaire, notamment celle de la mère et du nouveau-né. Selon M. Kaboré Saïdou, les échanges ont permis de faire le point sur les priorités du ministère en vue d'un accès durable et équitable aux médicaments et intrants essentiels, en particulier pour les populations vulnérables.

Au-delà de la santé du couple mère-enfant, la délégation a également insisté sur l'importance du renforcement de l'enregistrement des naissances, considéré comme un enjeu majeur pour l'administration publique, ainsi que sur la lutte contre le paludisme, qui demeure un problème de santé publique dans la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le représentant pays de l'Unfpa a, par ailleurs, exhorté les populations à fréquenter régulièrement les centres de santé. Il a particulièrement invité les femmes enceintes à respecter les consultations prénatales et à privilégier les accouchements en milieu hospitalier, afin de réduire les risques et de sauver des vies, tant maternelles que néonatales.

Prenant la parole au nom de l'administration territoriale, la secrétaire générale de préfecture de Duékoué chargée des affaires régionales, Mme Sanogo Koné Fatoumata, a salué l'initiative du ministère. Elle a réaffirmé l'engagement et le soutien de la préfecture du Guémon pour la mise en oeuvre effective de ces priorités sanitaires au bénéfice des populations locales.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du lancement pilote du projet mSupply, une initiative de numérisation de la gestion des stocks de produits de santé, visant à améliorer la disponibilité et la traçabilité des intrants sanitaires dans la région du Guémon.