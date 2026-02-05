Cote d'Ivoire: Transport terrestre - Touré Adama se félicite des avancées de la Cngr-CI et trace les perspectives 2026

L'année 2025 aura été globalement satisfaisante pour la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI). C'est le principal enseignement à retenir de la conférence annuelle-bilan tenue le mercredi 4 février 2026, au siège de l'organisation, situé au Centre social Ladji Abdoulaye Cissé, ex-gare routière Gbêba d'Adjamé.

La rencontre était présidée par Touré Adama, président de la Cngr-CI. Dans son adresse, le président de la Cngr-CI s'est d'emblée réjoui de l'implantation effective de sa structure dans les 111 départements du pays, ainsi que dans les dix communes du District autonome d'Abidjan, un maillage territorial qui, selon lui, confère à l'organisation une légitimité renforcée au sein du secteur du transport terrestre.

Rendant grâce à Dieu, « Maître des temps et des circonstances », Touré Adama a salué la participation active de la Cngr-CI aux grandes rencontres ayant marqué l'année 2025. Il a notamment rappelé la visite du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, le 15 février 2025 à la gare Ladji Abdoulaye Cissé, occasion au cours de laquelle a été officiellement lancée la deuxième vague du programme d'alphabétisation des acteurs du transport, initié par la Cngr-CI.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président Touré Adaama est également revenu sur la participation de son organisation, du 18 au 21 mars 2025, à la mission conjointe Banque mondiale-Afd-Pmua, relative à l'évaluation de l'état d'avancement du projet de renouvellement de la flotte de gbakas et taxis sur le corridor Yopougon-Bingerville.

Abordant la question de l'assainissement des gares et de l'espace public, Touré Adama a rappelé la conférence de presse du 9 décembre 2025, au cours de laquelle la Cngr-CI avait dénoncé les occupations anarchiques de la voie publique, à l'origine de nombreux drames. Il a illustré ses propos par le cas tragique d'un enfant mortellement fauché par un camion au démarrage.

Se projetant sur l'année 2026, le président de la Cngr-CI a affirmé que toutes les dispositions seront prises afin que sa structure bénéficie pleinement des retombées du programme national de renouvellement du parc automobile, une politique chère au Président de la République, Alassane Ouattara. Il a également exprimé le souhait de voir enfin sortir de terre la gare ultra-moderne dédiée aux acteurs du transport, prévue à proximité de la forêt du Banco.

Toutefois, Touré Adama n'a pas manqué d'exprimer certaines préoccupations. Il a notamment déploré l'absence de la Cngr-CI dans les instances décisionnelles de structures étatiques telles que l'Amuga et l'Oser, estimant que son organisation constitue pourtant un relais essentiel auprès des acteurs du transport. Il a par ailleurs dénoncé les entraves de certaines mairies au fonctionnement des syndicats dans leurs communes respectives.

Le président est également revenu sur la radiation de certains animateurs syndicaux de la Cngr-CI pour non-respect des dispositions statutaires, réaffirmant son attachement à la discipline et à la bonne gouvernance au sein de l'organisation.

Avant son intervention, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celles de la directrice du Centre social, de Dibagaté Bakary, président de l'Unitra-CI, du président de l'Association des jeunes du quartier Harris d'Adjamé, ainsi que de représentants venus de Daloa, Bingerville et Aboisso. Les sages et membres fondateurs de la Cngr-CI ont également pris la parole.

À l'unanimité, les intervenants ont salué le leadership et l'engagement social de Touré Adama, en particulier pour la mise à disposition gracieuse du Centre social au profit des acteurs du transport et des populations riveraines.

Le point culminant de la cérémonie a été la motion de remerciements et de félicitations adressée au Président de la République, pour ses importants investissements dans les infrastructures routières. Cette motion a été lue par le Directeur général de la Cngr-CI, Touré Checkna. La cérémonie a pris fin dans une ambiance conviviale, marquée par la distribution de calendriers, d'albums, la remise de cadeaux et un partage fraternel.