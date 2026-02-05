Cote d'Ivoire: Salon des infrastructures d'Abidjan - Le Sia 2026 prévu du 17 au 19 septembre

La cérémonie de lancement officiel de la 5e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan s'est tenue, mardi 3 février, à Marcory.

La 5e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia 2026) aura lieu, du 17 au 19 février, au Parc des expositions d'Abidjan, route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le lancement officiel a eu lieu, mardi 3 février, dans un hôtel, à Marcory.

Initié en 2014, par le Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (Gibtp), en partenariat avec l'agence Axes marketing, le Sia est une plateforme d'échanges privilégiée entre acteurs publics, privés, universitaires et experts techniques, favorisant le partage d'expériences, d'innovations et de bonnes pratiques.

Quatre réseaux sont essentiellement concernés par l'évènement. A savoir le bâtiment et les routes; l'électricité, l'eau; l'assainissement et les télécommunications. L'édition 2026 a pour thème : « Digitalisation, l'économie circulaire et la gestion durable des ressources dans le Btp ».

Au cours de la conférence de presse de lancement, Lamine Koné, président du Gibtp, a souligné que le Salon enregistrera la participation d'un pays invité d'honneur et de participants étrangers. Mais pour l'heure, la liste n'est pas encore définie.

Pour lui, le thème du Sia 2026 traduit l'urgence et la nécessité pour le secteur des infrastructures de s'adapter aux exigences de durabilité, de performance et de responsabilité environnementale.

« Le secteur du Btp est aujourd'hui au coeur des transitions numérique et écologique. Il est à la fois un grand consommateur de ressources et un formidable levier d'innovation, de création d'emplois et de valeur ajoutée. Il devient donc impératif pour nos entreprises d'intégrer les outils numériques dans la conception, l'exécution et la gestion des projets ; d'adopter les principes de l'économie circulaire et de promouvoir une gestion plus durable et plus efficiente des ressources naturelles et énergétiques », a-t-il soutenu.

Ajoutant que l'ambition du Gibtp à travers l'organisation de ce Salon est de positionner Abidjan comme un hub régional des infrastructures durables et innovantes.

Pour sa part, le président du comité scientifique du Sia, Dr Paulin Kouassi, a souligné que l'évènement sera marqué notamment, par une conférence inaugurale, un forum économique et des panels sur divers sous-thèmes.

« Avec l'édition 2026, le Salon franchit une nouvelle étape de maturité, en orientant les débats vers la transformation structurelle, durable et responsable du secteur du Btp », a-t-il déclaré.

Selon lui, la digitalisation apparaît aujourd'hui comme un levier incontournable pour améliorer la productivité, la qualité des ouvrages, la maîtrise des coûts et des délais, ainsi que la transparence dans la gestion des projets.

Parallèlement, dira-t-il, l'économie circulaire offre au secteur, la possibilité de réduire la dépendance aux matériaux importés, de limiter la production de déchets, de valoriser les matériaux locaux et recyclés et de créer de nouvelles chaînes de valeur.

« Il s'agit là d'un véritable changement de paradigme, passant d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, plus résilient et fortement générateur d'emplois locaux », a-t-il poursuivi.

Dans le même sens, le commissaire général du Salon, Ismaël Boga-N'Guessan, a présenté les offres et les conditions de participation aussi bien pour les acteurs institutionnels, les entreprises publiques que privées.

Il a également précisé l'utilisation des différents compartiments réservés aux exposants et l'espace de démonstration des engins en extérieur ainsi que les innovations. Il a souligné que plus de 5000 visiteurs sont attendus au cours de cette édition.

Rappelons que la 4e édition du Sia s'est tenue, du 12 au 14 novembre 2024, sur le même site, autour du thème : « Technologies émergentes et innovations dans l'industrie du Btp. ».