Cote d'Ivoire: BRVM - Hausse de près de 120 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mercredi 4 février 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 4 février 2026, la capitalisation du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 119,665 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 14 060,827 milliards FCFA la veille à 14 180,492 milliards FCFA ce 4 février 2026. Cette forte hausse est induite par celle des indices notamment le BRVM Composite qui a gagné 0,85% à 367,79 points contre 364,69 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en hausse de 0,68% à 173,88 points contre 172,71 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,51% à 150,98 points contre 150,22 précédemment. En ce qui le concerne, l'indice BRVM Principal connait une forte hausse de 1,42% à 238,83 points contre 235,48 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation de 0,85% à 141,63 points contre 140,43 points la veille.

La capitalisation du marché des obligations se situe à 11 520,982 milliards FCFA contre 11 524,014 milliards FCFA la veille. Quant à la valeur totale des transactions, elle demeure toujours au-dessus du milliard FCFA, s'établissant à 1,167 milliard FCFA contre 1,107 milliard FCFA le mardi 3 février 2026. Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 54 145 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 1 915 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 3 200 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (plus 6,38% à 3 750 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (plus 4,97% à 19 755 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (moins 4,80% à 5 960 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,10% à 1 250 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,40% à 7 515 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,04% à 12 000 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,86% à 2 640 FCFA).