Cote d'Ivoire: Invité des rédactions - Ibrahima Koné à Fraternité Matin ce jeudi

5 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Emeline P. Amangoua

Modernisation du transport routier : impacts, acquis et enseignements de l'expérience Quipux Afrique». Tel est le thème de la tribune d'échanges, « L'invité des rédactions » de Fraternité Matin, qui reçoit aujourd'hui Ibrahima Koné, directeur général de Quipux Afrique.

L'hôte du quotidien gouvernemental va débattre avec les journalistes du bilan de la digitalisation des transports, l'impact de la vidéo-verbalisation et les perspectives d'un modèle ivoirien qui s'exporte désormais au-delà des frontières.

La réforme du permis à points , un an après, la modernisation des centres de gestion intégrée, la fourrière administrative moderne sont des sujets qui seront également abordés à ce rendez-vous de « L'invité des rédactions »

