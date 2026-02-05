Afrique: AGOA - Les États-Unis décident une extension jusqu'au 31 décembre 2026

Bonne nouvelle sur les exportations malgaches. Les États-Unis ont décidé une extension de l'AGOA.

Le président américain, Donald Trump, a signé, avant-hier, la loi HR 7148, relative au financement global de l'Exécutif pour l'année budgétaire 2026, mais incluant également l'extension de programmes suspendus.

Économiquement favorable

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'African Growth Opportunity Act (AGOA) figure justement parmi ces programmes qui font l'objet d'une extension. Une nouvelle économiquement favorable aux pays bénéficiaires, dont Madagascar.

Faut-il, en effet, rappeler que l'AGOA est un accord commercial préférentiel entre les États-Unis et des pays d'Afrique subsaharienne, permettant à ces derniers d'exporter vers les USA avec des droits de douane à 0 % sur une large gamme de produits.

L'expiration, sans reconduction tacite, de cette loi en septembre 2025 avait provoqué l'inquiétude des pays bénéficiaires, qui s'exposaient à des droits de douane sur leurs exportations américaines.

Mais sa prolongation, même si elle est jugée trop courte, aura le mérite de rétablir l'accès préférentiel à des produits éligibles. Pour le cas particulier de Madagascar, c'est le textile et l'habillement qui sont les premiers secteurs bénéficiaires de l'AGOA.

Un grand avantage compétitif pour les entreprises textiles éligibles au programme, puisque les droits normaux sur le marché américain, hors AGOA, varient de 12 % à 32 %, alors qu'avec l'AGOA, c'est zéro taxe et droits de douane.

Avec la compétitivité du textile malgache, réputé notamment pour sa main-d'œuvre qualifiée et la performance des entreprises franches exportatrices, la Grande Île figure parmi les partenaires de choix des États-Unis.

Autres produits

La prolongation de l'AGOA permet, par ailleurs, le maintien de dizaines de milliers d'emplois, fortement menacés depuis l'expiration du programme en septembre. L'extension du programme entraîne également la sécurisation des commandes émanant des grandes marques américaines comme Levi's, Express, ou encore Calvin Klein.

Outre le textile, d'autres produits malgaches à fort potentiel sont également éligibles à l'AGOA. On peut citer, entre autres, la vanille, le clou de girofle, le poivre, le gingembre, le curcuma, le piment, les huiles essentielles.

En somme, et malgré sa courte durée de seulement une année, l'extension de l'AGOA constitue une belle opportunité pour la relance économique de Madagascar. Une extension due, en partie, aux actions de lobbying réalisées par les autorités malgaches, dont notamment le ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur Privé, le ministère du Commerce et de la Consommation, ainsi que l'Ambassade de Madagascar aux États-Unis, ainsi que des représentants du secteur privé.

Sur ce point d'ailleurs, une délégation conduite par la ministre du Commerce et de la Consommation, Andriamadison Haingotiana Michela Angèle, s'était rendue courant janvier à Washington DC pour négocier avec les autorités américaines.