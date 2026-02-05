Madagascar: Pr Lily-Arison René de Roland - Reçu à Iavoloha après son sacre à Indianapolis

Figure emblématique de la recherche malgache, le Pr Lily-Arison René de Roland, lauréat du prestigieux Prix Indianapolis 2025, a été reçu hier au Palais d'État d'Iavoloha par le président de la Refondation de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, et le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo.

Une cérémonie de haut niveau, à laquelle a également pris part l'Académie des sciences de Madagascar, s'est tenue au Palais d'État d'Iavoloha, hier. L'ornithologue malgache a été reçu par les plus hauts dirigeants du pays et a été élevé au rang de Grand officier de l'ordre national Malagasy. Au-delà de l'hommage rendu à un homme, cette réception officielle marque une évolution majeure dans le rapport entre pouvoir politique et science à Madagascar.

En mettant à l'honneur un chercheur au sommet de l'État, les autorités actuelles affirment clairement leur volonté d'ériger l'excellence scientifique en fierté nationale. Un signal fort, là où, par le passé, la reconnaissance des chercheurs demeurait souvent discrète, voire marginale. Désormais, la recherche est présentée comme un levier stratégique de souveraineté, de développement durable et de rayonnement international.

Biologiste de la conservation de renommée mondiale, le Pr Lily-Arison René de Roland a consacré sa carrière à la protection de la biodiversité exceptionnelle de Madagascar, notamment des oiseaux et des primates menacés.

Formé à Madagascar et à l'étranger, il a su allier rigueur scientifique, engagement de terrain et transmission du savoir, faisant du pays une référence incontournable en matière de recherche sur la biodiversité.

Son parcours a été couronné en 2025 par le Prix Indianapolis, considéré comme l'équivalent du prix Nobel de la conservation animale, une première historique pour un Malgache et pour un Africain.

Pour le chercheur, cette reconnaissance nationale représente bien plus qu'un honneur. Elle renforce son rôle de porte-voix de la science, inspire la jeunesse et ouvre la voie à une intégration durable du savoir au coeur du projet de refondation de Madagascar.