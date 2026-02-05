Madagascar: Des ligues dénoncent leur mise à l'écart

À trois jours de l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente de la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA), prévue ce samedi 7 février à l'ININFRA à Alarobia, un malaise s'installe. Trois ligues régionales - Analamanga, Haute Matsiatra et Atsimo Andrefana -, pourtant en règle et titulaires d'un certificat de conformité délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports, affirment ne pas avoir reçu leur convocation officielle.

Pour dénoncer cette situation jugée anormale, la section d'athlétisme d'Ambohidratrimo a organisé un point de presse sur la piste du stade d'Alarobia, mercredi en début d'après-midi. Les responsables estiment que cette absence de convocation porte atteinte à la transparence du processus électoral.

Pour Philippe Raherison, directeur technique de la section d'Ambohidratrimo, l'incompréhension est totale. « L'élection du nouveau président de la ligue régionale d'Analamanga a été officiellement validée. Nous sommes étonnés de l'attitude de la fédération qui refuse de transmettre la convocation aux présidents de ligue pour exercer leur droit de vote », déplore-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un représentant d'une ligue hors d'Antananarivo, sous couvert d'anonymat, va plus loin et évoque une manœuvre. « Le délai légal pour distribuer les convocations est de 14 jours. Or, nous sommes à trois jours du scrutin. Cela ressemble à une tentative d'empêcher certains électeurs de voter », estime-t-il, lançant un appel à la FMA pour « ne pas mettre des bâtons dans les roues des électeurs si elle s'estime avoir réussi à remplir sa mission durant les quatre années de règne ».