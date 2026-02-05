Madagascar: PFL 4e journée - Cosfa prend les commandes

Festival de buts. Crédité de 9 points après un parcours sans faute de trois victoires en autant de matchs, Cosfa se propulse en tête du classement provisoire de la conférence Nord après le choc des leaders de la poule.

Cosfa bat à domicile et détrône Tsaramandroso Formation FC du Boeny sur un score lourd de 6 buts à 3 à Betongolo. Les militaires menaient 2 à 1 à la pause. Le meilleur buteur des Barea au CHAN, Toky Niana Rakotondraibe, réalise un doublé (35e, 79e). L'équipe du Boeny perd ainsi une place et se trouve à la deuxième marche (7 points).

Les quatre derniers matchs en retard de la 4e journée ont tous eu lieu hier. Dans la même conférence, Ajesaia grimpe lui aussi d'une marche et se hisse au 3e rang, avec un cumul de 6 points. Ajesaia a défait sur sa pelouse 3 à 1 FC Clinique Zanatany du Sofia à Antaninkatsaka. Fosa Juniors FC et Tawa Group Boss Club d'Atsinanana se sont, de leur côté, neutralisés un partout à Iavoloha. Derrick a ouvert la marque pour les Félins et les Tamataviens ont égalisé en seconde période.

Dans la conférence Sud, AS Sainte-Anne conserve sa place de dauphin (10 points) après sa victoire 1 à 0 contre Uscafoot à Iavoloha. Rado a été l'artisan de l'unique but de la victoire de Sainte- Anne.