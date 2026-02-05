Madagascar: Tasha et Wule Symphony Orchestra ensemble

Le 22 février 2026, Tasha et l'orchestre symphonique Wule offriront un concert exceptionnel au théâtre Liming du temple Xizu Andranovelona, à l'occasion des célébrations du Nouvel An chinois.

La scène musicale malgache et internationale s'apprête à vibrer : Tasha Randrianarilalaina et le Wule Symphony Orchestra, dirigé par le Maître Chan Shi Wule et son Manager & Directeur artistique Jeff Burgundy, unissent leurs univers pour un concert unique mêlant jazz, pop, rock et musique classique, enrichi d'arrangements symphoniques inédits.

D'une durée de 1 h 15, cet événement fait suite à leur première collaboration en mai 2025 lors du Festival pour la paix à travers les arts, où Tasha avait interprété « Ave Maria ». De cette rencontre est née une relation artistique fondée sur le respect et la créativité, aujourd'hui concrétisée par leur nouveau single en anglais, « Fly ».

Bassiste, auteure-compositrice et interprète autodidacte originaire d'Antsirabe, Tasha a commencé la musique à 19 ans et a donné son premier concert neuf mois plus tard. Elle a collaboré avec des artistes tels que Rolf, entre autres, avant de former son propre groupe avec Josio Andrianandraina (batterie), Mitia Andriamamonjy (choeurs) et Rado Andriamanantena (clavier).

Elle valorise la basse comme un instrument à la fois émotionnel et harmonique, et met en lumière la place des femmes dans un domaine souvent masculin. Autiste aspie, Tasha se distingue par son état d'être unique et ses émotions puissantes, qu'elle exprime dans ses compositions, dont une quinzaine de titres originaux et « Ny Fireneko », hommage à Madagascar. Elle prévoit également de créer une association pour soutenir les adultes aspies.

Le Wule Symphony Orchestra, premier orchestre symphonique composé exclusivement de moines bouddhistes Chan, est basé à Andranovelona. Il utilise la musique comme méditation pour promouvoir la paix, l'amour universel et la culture traditionnelle d'Asie de l'Est.

L'orchestre a joué dans des lieux prestigieux, dont le siège de l'Unesco, et a effectué de nombreuses tournées en Europe (Italie, Allemagne, France, Autriche). En 2025, le Maître Shi Wule a reçu le prix spécial du Premio Lunezia pour son engagement en faveur de la paix à travers la musique.

Le concert du 22 février, veille de la clôture des célébrations du Nouvel An chinois, réunira des officiels et des représentants d'entités institutionnelles étrangères. Le public y découvrira un programme mêlant compositions originales et interprétations symphoniques surprenantes, dans un esprit de partage, de dialogue et d'ouverture culturelle.