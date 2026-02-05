Madagascar: Pétanque - Zigle et Yves rejoignent la Team Boulenciel

Les deux stars de la pétanque malgache, Daniel Jean-François Rakotondrainibe, alias « Zigle », et Yves Sédrick Rakotoarisoa, rejoignent la Team Boulenciel. C'est une marque italienne créée en 2008. Ces deux boulistes du pays ont brillé en fin d'année, étant élus meilleurs joueurs de pétanque du monde de la saison 2025. Yves a décroché « la Boule d'Or », tandis que le champion du monde en titre de tir de précision, Zigle, a été élu «Main d'Or».

Ils formaient la triplette vice-championne du Masters de Pétanque et vainqueur du National La Marseillaise. La marque Boulenciel poursuit son développement international avec l'arrivée de deux recrues du club de Décines 69. Ils évolueront aux côtés des champions du monde déjà dans la Team, comme Diego Rizzi, Henri Lacroix, Bruno Leboursicaud et Simon Cortes, apportant leur expérience et leur exigence du très haut niveau.

Cette transmission entre générations est au coeur du projet Boulenciel. La fusion intergénérationnelle permettra d'accompagner la progression des plus jeunes, à l'image des champions de France juniors Jason Giraud et Dylan Dubois, ainsi que d'Enrick Begnis, espoir prometteur de La Réunion.