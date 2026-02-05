Madagascar: ASIEF - Élection, quatre prétendants pour un scrutin ouvert

Quatre candidats se disputent la présidence de l'ASIEF : un record qui promet une élection animée ce vendredi au Palais des Sports de Mahamasina. L'actuel président, Andrianarisoa Jean Aimé Botosera, remet son mandat en jeu face à trois challengers, dans une association qui mobilise la fonction publique autour du sport-santé, « médicament gratuit » contre la sédentarité. Suspense et mobilisation sont attendus parmi les délégués des ministères et des C2S.

Le Palais des Sports de Mahamasina accueillera l'élection du président de l'Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires (ASIEF), demain matin. Ouverte à l'ensemble des membres, la phase de candidature a retenu quatre postulants ayant satisfait aux exigences réglementaires, a annoncé le comité organisateur.

Les candidats déclarés sont : Boromé Ramaromilanto (1er), Sambesoa Masinaraka (2e), Jean Aimé Botosera Andrianarisoa dit John Love, l'actuel président en exercice (3e), et Mamy Ramaromandranto (4e). Selon les statuts de l'ASIEF, le collège électoral réunit les techniciens des collèges, les présidents des clubs sport-santé (C2S), ainsi qu'un délégué par entité.

Le scrutin se déroulera dans le strict respect des règles internes, que les électeurs sont supposés maîtriser parfaitement. Cette édition s'annonce plus ouverte que les précédentes, où deux candidats seulement s'affrontaient habituellement. Avec quatre prétendants, les électeurs disposent d'un vrai choix, signe encourageant de dynamisme au sein de la structure. L'ambiance reste sereine et les organisateurs espèrent un déroulement sans incident.

L'ASIEF constitue l'une des principales associations sportives de la fonction publique malgache. Elle fédère les agents des ministères et des institutions étatiques autour d'un objectif clair : encourager la pratique régulière d'activités physiques. Véritable « médicament gratuit », le sport y est promu comme un remède préventif contre la sédentarité et les maladies liées au mode de vie moderne.

Dans un contexte où de nombreux fonctionnaires manquent d'exercice, l'ASIEF joue un rôle sanitaire et social précieux. Le futur dirigeant devra consolider les acquis, multiplier les initiatives et attirer davantage de participants.