Sénégal: Agriculture et emploi des jeunes - Une délégation de rang élevé de la Banque mondiale à Dakar

Le Groupe de la Banque mondiale engage une nouvelle étape de recalibrage dans son son partenariat avec le Sénégal. Une délégation de rang élevé, conduite par Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, séjourne à Dakar du 5 au 13 février pour une série d'échanges avec les autorités sénégalaises.

Accompagné d'Ed Mountfield, vice-président et directeur financier de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), Ousmane Diagana est appelé à rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, Des entretiens sont également prévus avec des partenaires techniques et financiers et des représentants du secteur privé.

L'objectif affiché de cette mission est d'aligner le nouveau Cadre de partenariat pays (CPP), actuellement en cours de finalisation, sur la Vision 2050 portée par les autorités sénégalaises. Cette visite intervient dans un contexte marqué par une redéfinition des priorités nationales de développement à la suite de l'alternance politique. Selon un communiqué transmis hier mercredi à la presse, les discussions porteront également sur l'optimisation du portefeuille de projets en cours et sur l'identification de leviers susceptibles de mobiliser des ressources additionnelles afin de mieux répondre aux attentes des populations.

Le moment central de cette visite sera le lancement officiel du pacte AgriConnect Sénégal, un programme destiné à moderniser les filières agricoles et à promouvoir la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes en milieu rural. L'initiative revêt une importance particulière dans un pays où l'agriculture concentre une part significative de la population active et où le chômage des jeunes demeure préoccupant. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'institution de Bretton Woods d'évaluer les résultats de son partenariat avec le Sénégal et d'identifier les leviers susceptibles d'en renforcer l'impact.

Les données financières traduisent l'ampleur de l'engagement du Groupe de la Banque mondiale dans le pays. Son portefeuille actuel s'élève à 3,8 milliards de dollars, répartis entre vingt projets nationaux (3,03 milliards de dollars) et huit opérations d'intégration régionale (749,5 millions de dollars). À ces montants s'ajoutent 611 millions de dollars mobilisés par la Société financière internationale (IFC) et 1,13 milliard de dollars d'engagements bruts de la MIGA, portant l'enveloppe globale du Groupe à plus de 5,5 milliards de dollars.

Cette visite survient alors que le nouveau régime sénégalais affiche sa volonté de réorienter sa politique de développement. Les échanges annoncés permettront d'évaluer la capacité de la Banque mondiale à accompagner cette transition tout en conciliant ses propres priorités sectorielles.