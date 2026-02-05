Sénégal: Saint-Louis - Incinération de plusieurs tonnes de produits prohibés - Appel à une vigilance accrue

Les autorités compétentes de la région de Saint-Louis ont procédé, mercredi 4 février 2026, à l'incinération de plusieurs tonnes de produits prohibés et impropres à la consommation. L'opération a concerné des produits de grande consommation, des produits pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires et cosmétiques, pour une valeur globale estimée à plus de 107 millions de francs CFA, saisis par la Direction régionale du Commerce, ainsi qu'environ cinq tonnes de marchandises d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA interceptées par la Brigade d'Hygiène de Saint-Louis.

À cette occasion, les populations ont été invitées à redoubler de vigilance et à renforcer leur collaboration avec les services compétents.S'exprimant lors de la cérémonie, le directeur régional du Commerce de Saint-Louis, Ousmane Diallo, a rappelé que la protection des consommateurs à travers le contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits mis sur le marché constitue l'une des missions fondamentales de son service.

« C'est l'une des missions majeures qui nous sont assignées. La valeur approximative des produits qui ont été détruits aujourd'hui est de 107 383 260 FCFA. Il s'agit de produits alimentaires et non alimentaires, dont des produits de grande consommation, des produits pharmaceutiques et autres produits médicaux. Il y a aussi une importante quantité de bouteilles d'eau "Kangam". C'est un produit impropre à la consommation.

Pour ce cas de figure, nous avons saisi 5 607 bouteilles d'eau qui étaient introduites sur le marché local. Nous avons aussi des produits vétérinaires et des produits cosmétiques. Et enfin, nous avons aussi des produits détergents », a-t-il détaillé.

Ousmane Diallo a également souligné le rôle d'alerte assuré quotidiennement par ses services, en complément des missions régulières de surveillance. « En plus de nos agents, il y a des personnes qui sont positionnées dans certains points de consommation au niveau des marchés pour informer les services techniques compétents par rapport à l'introduction de produits impropres à la consommation ou de produits qui ne respectent pas la réglementation en vigueur de manière générale », a-t-il expliqué.

À ces saisies s'ajoutent celles opérées par la sous-brigade régionale d'Hygiène de Saint-Louis, portant sur plusieurs tonnes de produits impropres à la consommation interceptées au cours des trois derniers mois. « Ce sont des produits de nature comme du café, du vinaigre, en tout cas des produits de consommation courante qui ont été saisis au niveau des commerces », a précisé le capitaine Alassane Salam Keïta, chef de la Brigade régionale de l'Hygiène de Saint-Louis.

Présent à la cérémonie, l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ, a appelé les populations à faire preuve d'une vigilance accrue et à signaler sans hésitation toute situation suspecte aux services compétents. Il a également invité les citoyens à collaborer davantage avec ces derniers afin de lutter efficacement contre ce fléau. L'autorité administrative a, par ailleurs, salué l'engagement et le professionnalisme des agents des services d'Hygiène et du Commerce, des services techniques ainsi que des forces de défense et de sécurité, dont l'appui constant contribue à la protection de la santé publique.