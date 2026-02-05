Sénégal: Parution du roman de Fadel Ndaw - De Fandène à Milan, les identités croisées de « Masques dévoilés »

La librairie Aux 4 vents, située à Mermoz, à Dakar, a servi de cadre, le samedi 31 janvier 2026, à la cérémonie de dédicaces du roman « Masques dévoilés » de l'écrivain Fadel Ndaw. Le livre explore les tensions entre traditions et modernité à travers des personnages porteurs de doubles cultures, dans un récit profondément ancré dans les réalités contemporaines.

Au coeur de « Masques dévoilés », deux personnages principaux portent la trame narrative du roman. Sobel Diouf, informaticien sénégalais issu d'un père musulman et d'une mère chrétienne, originaire du village de Fandène (région de Thiès) et travaillant dans le secteur pétrolier à Dakar, et Mona Saleh, journaliste italo-jordanienne exerçant au Corriere de la Sierra à Milan.

Tous deux incarnent une double culture qui structure l'ensemble du récit. A travers Sobel Diouf, l'auteur explore les tensions entre traditions et modernité, foi et quête personnelle, révélant les contradictions d'une société sénégalaise en pleine mutation. Mona Saleh, quant à elle, illustre les dilemmes d'une génération confrontée à l'équilibre fragile entre fidélité aux origines et ouverture sur le monde.

L'amour occupe une place essentielle dans le roman, mais il y est dépeint sans idéalisation. Il se confronte aux tentations, aux choix douloureux et aux trahisons, qu'elles soient sentimentales, amicales ou professionnelles. Ces fractures mettent à nu les fragilités des personnages et interrogent les limites de la loyauté. La quête spirituelle de Sobel trouve un écho particulier au contact de la communauté Layène, dont la spiritualité apaisante lui apporte une réconciliation intérieure. Cette dimension spirituelle donne au roman une profondeur supplémentaire, ancrée dans les réalités religieuses sénégalaises.

De Milan et ses canaux, symboles de modernité et de tentation de l'ailleurs, au désert de Jordanie, lieu d'épreuve et de dépouillement, en passant par Dakar, Somone, Cambérène et Yoff, « Masques dévoilés » fait voyager le lecteur à travers des espaces chargés de sens.

Mais c'est Fandène, avec sa forêt de rôniers, ses traditions sérères et chrétiennes, qui constitue le véritable coeur du roman. Plus qu'un décor, le village devient une métaphore de l'enracinement, du retour aux sources et de la quête d'authenticité dans un monde marqué par les faux-semblants.

Dans son livre, Fadel Ndaw aborde également des thématiques actuelles telles que la corruption liée à l'exploitation pétrolière en Afrique, les risques écologiques, la polygamie, le rôle des femmes dans la société sénégalaise, ainsi que les défis posés par la maîtrise des données personnelles et l'intelligence artificielle. Autant de sujets qui donnent au roman une forte portée sociale.

Ingénieur de référence dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et ancien expert de la Banque mondiale, Fadel Ndaw est aussi auteur du livre « Un parcours au fil de l'eau ».