Afrique: Reprise de la vaccination préventive contre le choléra alors que l'approvisionnement mondial franchit un jalon important

L'approvisionnement mondial de vaccins anticholériques a augmenté à un niveau suffisant pour permettre la reprise des campagnes préventives, après un hiatus de plus de trois ans, ont annoncé aujourd'hui Gavi, l'Alliance du Vaccin, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le Mozambique est le premier pays à reprendre la vaccination préventive, qui avait été interrompue en 2022 en raison d'une hausse mondiale de l'incidence du choléra - celle-ci avait fait grimper la demande et entraîné des ruptures de stock du vaccin anticholérique oral (VCO).

La campagne de vaccination préventive est lancée alors qu'une épidémie de choléra perdure dans le pays à la suite d'inondations qui ont touché plus de 700 000 personnes et forcé de nombreuses autres à se relocaliser. Les inondations ont perturbé les systèmes de santé et endommagé les réseaux d'eau potable, multipliant les risques de maladies transmises par l'eau telles que le choléra.

« Les pénuries mondiales de vaccins nous ont forcés à adopter une approche réactive plutôt que préventive face aux flambées de choléra, a expliqué le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Nous sommes désormais en position de force pour sortir de cette dynamique. Je remercie pour tous ses efforts EUBiologics, le seul fabricant de vaccins anticholériques dont la production est suffisante à l'heure actuelle pour approvisionner les campagnes de vaccination de masse, et j'encourage vivement les autres fabricants à faire leur entrée dans ce marché vital. Ces vaccins sauveront des vies. »

Une première allocation de 20 millions de doses est en cours de déploiement pour les campagnes de prévention. De ce nombre, 3,6 millions de doses ont été livrées au Mozambique, 6,1 millions à la République démocratique du Congo, qui connaît également d'importantes flambées épidémiques, et 10,3 millions de doses devraient être livrées au Bangladesh.

Grâce aux efforts soutenus des organisations mondiales, des fabricants et des partenaires, l'approvisionnement mondial annuel en VCO a doublé, passant de 35 millions de doses en 2022 à près de 70 millions de doses en 2025. Les doses sont financées par Gavi, et achetées et livrées aux pays par l'UNICEF.

« La recrudescence du choléra depuis plusieurs années - et la demande sans précédent de vaccins qui en résulte - est un dur rappel à la réalité : un approvisionnement durable et accessible de vaccins est un bien public mondial, et il n'y a pas de place pour la complaisance, a déclaré la Dre Sania Nishtar, directrice exécutive de Gavi, l'Alliance du Vaccin. Nous remercions nos partenaires et les fabricants, en particulier EUBiologics, pour leur collaboration, qui a rendu possible la reprise de ces campagnes de prévention essentielles, ainsi que les donateurs de Gavi, dont le soutien nous permet de financer la réserve d'urgence mondiale de VCO et les campagnes de vaccinations d'urgence et préventives. »

« Pour la première fois depuis des années, cette augmentation de l'offre de vaccins nous permet de mieux prévenir les crises de choléra de grande envergure, a affirmé Catherine Russell, directrice exécutive de l'UNICEF. La reprise de la vaccination préventive contre le choléra protégera les enfants et contribuera à endiguer cette maladie extrêmement contagieuse. Elle doit toutefois être accompagnée d'autres efforts, notamment un meilleur accès à l'eau potable et à des installations sanitaires de base. »

Les trois pays ont été choisis au regard des critères d'allocation définis par le Groupe de travail de lutte contre le choléra (GTFCC), un partenariat réunissant plus de 50 organisations, dans le but de garantir que les vaccins anticholériques destinés aux campagnes de prévention soient distribués de manière systématique, équitable et transparente.

« Nous avons franchi un important jalon démontrant qu'il est possible de rassembler divers partenaires pour orchestrer une riposte plus efficace au choléra, a déclaré le Dr Ilesh Jani, président du comité directeur du GTFCC La vaccination préventive permet de protéger les communautés et de gagner une précieuse longueur d'avance sur la maladie. Toutefois, la pérennité des progrès dépendra des investissements à long terme dans les infrastructures, pour lesquels un engagement politique est indispensable. »

La reprise de la vaccination préventive est le résultat d'une étroite collaboration et d'années d'efforts déployés par les organisations, les fabricants et d'autres partenaires pour répondre à la demande élevée et soutenue des ripostes aux flambées de choléra, augmenter la capacité de production et rationaliser l'allocation, tout en veillant à ce que les stocks limités soient dirigés vers les endroits où les risques et l'impact sur la santé publique sont les plus importants.

Le VCO, un vaccin sûr et efficace, est recommandé pour les enfants de plus d'un an. Une dose du VCO confère une protection à court terme d'au moins six mois et contribue à endiguer les flambées épidémiques, tandis que deux doses procurent une protection de trois ans contre l'infection.

Alors que l'offre mondiale de vaccins s'améliore constamment, le schéma à une dose demeurera la norme pour les ripostes aux flambées épidémiques, tandis que la vaccination à deux doses sera étudiée au cas par cas.

Une recrudescence persistante du choléra

Le choléra se propage par les aliments et l'eau contaminés, provoquant de graves diarrhées et une déshydratation. Il peut entraîner la mort s'il n'est pas traité rapidement. Il survient dans les endroits dépourvus d'eau potable et d'installations sanitaires, principalement dans les localités touchées par les conflits et la pauvreté.

Plus de 600 000 cas de choléra ou de diarrhée aqueuse aiguë et près de 7 600 décès ont été signalés à l'OMS dans 33 pays l'année dernière. Ces chiffres demeurent des sous-estimations, car les cas de choléra ne sont pas tous signalés. L'incidence mondiale du choléra a augmenté année après année à partir de 2021, alors qu'une baisse a été observée en 2025. Le nombre de décès dus au choléra a toutefois continué à augmenter au cours de cette période.

La vaccination n'est qu'un aspect de la prévention et de la lutte contre le choléra. Les investissements à long terme dans les infrastructures d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène, ainsi que la surveillance des maladies, le traitement rapide et la participation communautaire, demeurent essentiels pour prévenir les flambées et la propagation de la maladie, et pour en réduire la mortalité sur le long terme.

