Sénégal: Kaolack-adaptation aux changements climatiques - Enda Énergie en quête d'un cadre d'orientation fondé sur les savoirs

L'organisation Enda Energie en collaboration avec les acteurs locaux des régions centre achève ce jeudi 5 février, un atelier de deux jours, consacré aux réponses face aux changements climatiques.

Cette rencontre vise à poser les jalons d'une nouvelle feuille de route destinée à éclairer les futures politiques destinées en matière de résilience climatique. Inscrite dans le cadre de la poursuite du programme « Climate and development Knowledge Network » déployé par Enda Energie sur l'ensemble du territoire national, l'initiative avait pour objectif central de mettre en valeur les expériences d'adaptation développées localement par les communautés, les organisations de terrain, les institutions, les collectivités territoriales, et les autres partenaires techniques et financiers.

Face à l'ampleur et à la gravité croissante des effets du changement climatique dans le pays, ces journées d'échanges ont pris une dimension particulière. Pour Enda Energie et ses partenaires, les communautés locales élaborent quotidiennement des solutions concrètes d'adaptation souvent efficaces, mais insuffisamment documentées climatiques. Dès lors, il n'est plus acceptable que ces expériences demeurent en marge des politiques publiques relatives au climat ou soient exclues des mécanismes de financement climatique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est dans cette perspective que les travaux lors de cette ont été résolument orientés vers la nécessité de donner la parole aux territoires, en reconnaissant les communautés locales comme de véritables productrices de connaissances climatiques et comme des actrices à part entière dans la promotion de solutions face à un phénomène devenu mondialement préoccupant.

Au-delà du renforcement des synergies entre les initiatives locales, les stratégies nationales et les dispositifs de financement conçus à partir de la base, ces journées ont également permis de présenter et d'analyser différentes expériences d'adaptation climatique issues des territoires. Elles ont offert un cadre de dialogue direct avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique autour de la capitalisation et de l'intégration des solutions proposées par les communautés locales, affirmant ainsi la volonté de mieux articuler savoirs citoyens, action publique et réponses durables aux défis climatiques.