Afrique: Art de vivre - Madagascar au cœur du meilleur bourbon de l'année

5 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Maminirina Rado

L'édition 2026 de la Brand Battle, concours de référence organisé par l'association Wine & Spirits Wholesalers of America (WSWA), a désigné le bourbon Edmond's Honor comme lauréat de l'année.

Ce spiritueux premium s'est distingué parmi une sélection de marques émergentes lors de la convention Access Live, tenue au Caesars Forum. La particularité technique de ce produit réside dans son processus d'affinage : un « Straight Bourbon » vieilli en chêne américain, puis achevé dans des fûts de Cognac ayant contenu de la vanille de Madagascar. Le jury a salué l'équilibre aromatique d'un distillat qui évite l'écueil de l'excès de sucre pour privilégier la complexité organique de l'épice.

Un ancrage historique et géographique

Le nom de la marque rend hommage à Edmond Albius (1829-1880), l'esclave malgache qui révolutionna la pollinisation manuelle de la vanille en 1841 sur l'île Bourbon (La Réunion). Sur le plan du sourcing, la société exploite la filière malgache, leader mondial de la Vanilla Planifolia.

Si le secret industriel entoure la localisation exacte des plantations partenaires, l'entreprise précise s'approvisionner dans les zones de culture traditionnelles de Madagascar, garantissant une concentration en vanilline certifiée.

Cette victoire offre à Edmond's Honor une visibilité accrue auprès des distributeurs américains, validant une stratégie axée sur la transparence des ingrédients et la réhabilitation d'une figure historique de la botanique.

