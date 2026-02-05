Sénégal: Conventions de Partenariats techniques avec trois plateformes digitales - La LONASE accélère sa transformation numérique

Le Directeur général de la LONASE, Toussaint Manga, a présidé hier, mercredi 4 février 2026, la cérémonie de signature de conventions de partenariats techniques avec trois plateformes digitales relevant du monopole de la société nationale : LONASE Way, LONASE 22BET et LONASE Partner. Après une première expérience avec LONASE Bet, cette nouvelle étape est la matérialisation de la volonté affirmée de la LONASE de renforcer son positionnement et sa modernisation dans l'écosystème du jeu digital au Sénégal.

Prenant la parole, Toussaint Manga a rappelé le cadre légal et stratégique de cette initiative. «Nous avons procédé à la signature des conventions de partenariats techniques pour le lancement officiel des plateformes de jeu qui appartiennent à la LONASE. Je voudrais rappeler que la LONASE détient le monopole des jeux de hasard et de pronostic», a-t-il déclaré. Selon lui, cette responsabilité impose à l'institution publique une gestion rigoureuse et innovante du secteur.

Le Directeur général a souligné que la LONASE dispose d'une solide expérience dans le secteur physique des jeux, notamment avec des produits historiques comme le PMU et les jeux de loto, soutenus par des partenaires techniques tels que GIA et Honoré Gaming. Toutefois, face à l'évolution rapide des usages, la digitalisation s'est imposée comme une évidence. «Le digital est un phénomène nouveau, mais incontournable. Nous sommes conscients que l'avenir des jeux se trouve dans la digitalisation», a-t-il insisté.

Après une première expérience jugée concluante avec LONASE Bet, la LONASE renforce aujourd'hui son positionnement digital à travers ces trois nouvelles plateformes. Toussaint Manga a, toutefois, tenu à rassurer les parieurs sénégalais. A len croire jouer sur LONASE Way, LONASE 22BET, LONASE Partner ou LONASE Bet, «c'est jouer sur des plateformes qui appartiennent à la LONASE, dont les bénéfices reviendront à l'État du Sénégal».

Évoquant les enjeux plus larges de la transformation numérique, le Directeur général a rappelé que «nul secteur ne peut aujourd'hui se soustraire à la digitalisation». Pour rester performante et compétitive, la LONASE s'est engagée à digitaliser non seulement ses offres de jeux, mais également ses processus internes. Cette mutation s'accompagne de nouveaux comportements, notamment l'utilisation du mobile money, permettant aux parieurs de jouer à distance, directement depuis leur téléphone.

Concernant la durée des partenariats, Toussaint Manga a précisé qu'il s'agit d'accords évolutifs, fondés sur une logique de résultats et de performance. «Nous sommes pour un partenariat gagnant-gagnant», a-t-il affirmé, tout en annonçant des évaluations régulières afin d'améliorer continuellement les plateformes.

Enfin, il a rappelé que cette orientation stratégique s'inscrit dans la décision de la LONASE de ne plus octroyer de licences d'exploitation, mais de privilégier des conventions techniques, conformément à son statut de détenteur du monopole des jeux au Sénégal. Une démarche qui confirme la volonté de la LONASE de s'imposer durablement comme un acteur public de référence dans l'écosystème du betting digital.