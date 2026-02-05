Sénégal: Réhabilitation et modernisation de la ligne Dakar-Tambacounda - Le président Diomaye Faye veut briser l'inertie de l'État

En Conseil des ministres hier, mercredi 4 février, le président Bassirou Diomaye Faye a sommé son gouvernement d'accélérer la réhabilitation et la modernisation de l'axe Dakar-Tambacounda. Longtemps reléguée au rang de promesse sans lendemain, la réhabilitation et la modernisation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda semble désormais s"imposent comme une priorité stratégique de l'État.

Longtemps restées un voeu pieux des populations du Sénégal oriental, la réhabilitation et la modernisation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda semblent désormais plus que jamais irréversibles. En effet, près de quatre mois après l'annonce, par le Premier ministre, de la finalisation en 2026 de la phase préparatoire du projet de construction de cette ligne ferroviaire, faite lors du Conseil des ministres du 16 octobre dernier, le président de la République est monté au créneau hier pour rappeler l'urgence d'accélérer la réhabilitation et la modernisation de l'axe Dakar-Tambacounda. Selon le communiqué du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la République sous sa présidence, le chef de l'État, qui doit entamer une tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou du jeudi 05 au dimanche 09 février prochains, a ouvert sa communication par ce point.

S'adressant au Premier ministre et à son gouvernement, le président Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité de finaliser la politique ferroviaire nationale à l'horizon 2050, ainsi que de dresser un état des lieux global du dialogue social et des doléances des personnels en exercice dans le secteur. Mieux encore, précise le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État a également demandé au ministre des Transports terrestres et aériens de procéder à une évaluation de l'état d'exécution des projets et réformes relatifs au secteur ferroviaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Poursuivant, le document officiel de la rencontre hebdomadaire entre le président de la République et les membres du gouvernement renseigne que le chef de l'État a en outre instruit le ministre des Transports terrestres et aériens de veiller, en relation avec l'APIX et l'ensemble des parties prenantes, à la mise en service de la phase II du Train Express Régional (TER), intégrant l'édification de la gare de SébiKhotane. « Il engage le Premier ministre à tenir un Conseil interministériel sur le secteur ferroviaire et à veiller à la réalisation des plans de réinstallation des personnes affectées par le projet TER », conclut le communiqué sur ce point relatif à la communication présidentielle.

Outre la réhabilitation et la modernisation de la ligne Dakar-Tambacounda, le chef de l'État a également demandé au gouvernement d'accélérer les processus de territorialisation des programmes et projets publics, en liaison avec les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État, sous la coordination des gouverneurs, préfets et sous-préfets.

Par ailleurs, en perspective de la commémoration du 40e anniversaire du rappel à Dieu du professeur Cheikh Anta Diop, prévue le 7 février 2026, le président de la République, souligne le communiqué, a rendu un vibrant hommage, au nom de la Nation, à cet universitaire de renom, illustre patriote et panafricaniste convaincu, dont les travaux scientifiques et les prises de position nationales et internationales ont fortement contribué à l'éveil des consciences.

« À cet effet, il demande au gouvernement d'accentuer le désenclavement et la valorisation de Thieytou, et de travailler avec la famille du disparu ainsi qu'avec toutes les parties prenantes afin de vulgariser et de perpétuer, dans les programmes scolaires, universitaires et les créations artistiques, l'œuvre monumentale de Cheikh Anta Diop. »