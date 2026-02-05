Le 22 février 2026 prochain, le théâtre Liming du temple Xizu Andranovelona accueillera un concert exceptionnel réunissant la chanteuse et bassiste Tasha Randrianarilalaina et le Wule Symphony Orchestra.

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois et marque la clôture des festivités. Plus qu'un simple concert, il s'agit d'une rencontre artistique placée sous le signe du dialogue et du partage, où compositions originales et interprétations se mêleront dans une atmosphère allant du jazz à la pop et au rock, avec des touches de musique classique.

Ce concert philharmonique est en tout cas un rêve devenu réalité pour l'artiste auteure-compositrice. Elle est soutenue par Rajery, son directeur artistique, et Jerry Burgundy, son manager, dans sa démarche.

Cette collaboration avec les moines bouddhistes trouve son origine lors du Festival pour la paix à travers les arts, en mai 2025, où Tasha avait interprété « Ave Maria » à leurs côtés. De cette expérience est née une relation artistique fondée sur le respect mutuel, aujourd'hui concrétisée par un nouveau single intitulé Fly.

Originaire d'Antsirabe, Tasha s'est imposée comme une figure singulière de la scène musicale malgache, en valorisant la basse comme instrument central et en contribuant à la visibilité des femmes musiciennes.

En deux ans, elle a donné une trentaine de concerts dans les quatre coins de l'île, dans des lieux emblématiques comme la cathédrale d'Antsirabe, entre autres. Après une résidence musicale en France en décembre dernier, elle prépare la sortie de son premier album pour la fin de l'année. Sa musique, écrite en malgache, français et anglais, reflète une recherche constante et une volonté de dépasser les frontières stylistiques.

Mais au-delà de son parcours artistique, Tasha nourrit un projet social : la création d'une association destinée à soutenir les adultes atteints du syndrome d'Asperger, comme elle. Cette démarche témoigne de son engagement à faire de la musique un vecteur de solidarité et d'unité.

Quant au concert du 22 février, qui sera en entrée libre, il promet une expérience unique. Sur 400 places disponibles, 300 sont déjà réservées, signe de l'attente suscitée par cette rencontre entre une artiste visionnaire et un orchestre hors du commun, dans un lieu qui se prête à une immersion sensorielle profonde. Un rendez-vous culturel et musical à ne pas manquer. Ce grand moment débutera à 13h30.