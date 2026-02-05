Ile Maurice: Deux piétonnes blessées lors d'un remorquage

5 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Un accident de la route s'est produit le mercredi 4 février, vers 10 heures, sur la route Royale à Morcellement St-André. Deux piétonnes, âgées de 68 et 64 ans, ont été blessées lors du remorquage d'une voiture.

Une camionnette circulait en direction du village remorquait une voiture avec une corde de traction jaune solidement attachée aux deux véhicules quand, arrivé à proximité d'une mosquée, le conducteur de la camionnette a constaté que la voiture avait brusquement dévié vers la gauche, avant de percuter une structure en béton sur le trottoir.

Le véhicule a ensuite heurté l'arrière droit de la camionnette avant de terminer sa course une quinzaine de mètres plus loin, du côté droit de la route.

Les deux piétonnes ont été transportées à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, à Pamplemousses, par le SAMU. L'une d'elle a pu quitter l'établissement après des soins, tandis que l'autre demeure hospitalisée dans un état stable. Les tests d'alcoolémie pratiqués sur les deux conducteurs se sont révélés négatifs.

