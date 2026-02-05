Afrique: Parents et étudiants reçus au ministère

5 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Le ministère de l'Éducation poursuit ses consultations en vue de l'élaboration d'un plan stratégique destiné à transformer le système éducatif. L'un des points centraux de cette réflexion concerne le mode d'admission des élèves dans les collèges secondaires, un sujet qui suscite depuis longtemps débats et inquiétudes parmi les parents, les enseignants et les élèves.

À l'issue des Assises de l'éducation tenues en 2025, deux propositions principales ont émergé :l'admission en Grade 7 dans les collèges nationaux sur la base du Primary School Achievement Certificate avec l'abolition du National Certificate of Education (NCE) ou le maintien du NCE avec une admission dans les collèges nationaux en Grade 10 selon une modalité révisée. Ces options visent notamment à réduire la pression liée à la compétition scolaire, tout en tenant compte du bien-être des élèves.

Dans le cadre de ces consultations, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, reçoit aujourd'hui, jeudi 5 février, dans ses bureaux des représentants de la Parent Teacher Association ainsi qu'un groupe d'étudiants. Cette rencontre doit permettre un échange direct sur les propositions avancées et leurs implications concrètes.

Les consultations publiques qui devaient prendre fin le 20 janvier se poursuivent encore quelque temps, avec un questionnaire en ligne également mis à la disposition du public.

