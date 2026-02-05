Ile Maurice: Les gardes continues condamnées, mais le ministère n'agit pas

Les médecins spécialistes continuent de travailler sous pression, alors que le ministère de la Santé n'a donné aucune suite au verdict de l'Employment Relations Tribunal (ERT) rendu le 15 janvier. La Government Medical and Dental Officers Association (GMDOA), qui conteste le système de présence 24/7 imposé depuis août 2022, attend toujours une rencontre officielle pour discuter de solutions possibles.

Selon le tribunal, la décision du ministère d'imposer une présence continue aux gynécologues-obstétriciens, pédiatres et anesthésistes dépasse les conditions initiales de travail et contrevient aux normes internationales.

Exigences excessives

Les spécialistes avaient dénoncé une charge excessive, certains atteignant jusqu'à 91 heures de travail par semaine, avec des périodes de présence ininterrompues de plus de 30 heures, alors qu'ils étaient initialement prévus pour une garde de nuit on call.

Face à cette situation, plusieurs médecins expriment leur épuisement. «Après une garde de plus de 30 heures d'affilée, je ressens une fatigue extrême qui met ma santé en danger. Même les tâches les plus simples deviennent difficiles et il est impossible de rester concentré quand on dépasse nos limites physiques. Nous ne sommes pas des machines», explique le Dr Kowlessur, anesthésiste de 38 ans.

Témoignage similaire d'une gynécologue de 42 ans, mariée et mère de deux enfants :

«Je vois mes enfants seulement quelques heures par semaine et je rate des moments importants de leur vie. Ce système 24/7 nous éloigne de nos familles et c'est dur de rester motivé quand on se sent absent de chez soi malgré nos efforts. Mon époux est aussi médecin, je le vois rarement... On aime notre métier, mais travailler dans de telles conditions nous fait douter de notre choix de carrière», déplore-t-elle. Le Dr Ramdanee, pédiatre, ajoute : «Être responsable de vies humaines pendant des heures interminables est extrêmement stressant.

La peur de faire une erreur, combinée à la fatigue, pèse lourd sur notre santé mentale. Nous avons besoin de pauses et de soutien pour continuer à travailler correctement.» Il souligne également la frustration de devoir continuer à travailler dans ces conditions, alors qu'un équilibre travail-vie personnelle permettrait d'être plus efficace.

Consciente de l'ampleur du problème, la GMDOA a sommé le ministère de mettre fin immédiatement à ce système et a rappelé qu'elle pourrait engager des poursuites pour les désagréments subis par ses membres.

L'association annoncera ses prochaines actions dans les jours à venir si aucune mesure satisfaisante n'est prise, tout en respectant la décision de l'ERT. Depuis le Budget 2022-2023, ce mode de travail avait été imposé unilatéralement, doublant presque les horaires habituels des médecins.

Sollicité pour une réaction, le ministère de la Santé n'avait toujours pas répondu au moment de la mise sous presse.