Ile Maurice: Le système tropical à l'est d'Agaléga s'est intensifié en dépression tropicale

Le système tropical évoluant s'est intensifié en une dépression tropicale. À 10 heures, la dépression tropicale était centrée autour du point 13.6 degrés sud en latitude et 61.8 degrés est en longitude et se déplace vers le sud-ouest à environ 12 km/h.

Les informations actuelles indiquent que le système évoluera dans un environnement favorable pour l'intensification en s'approchant de St-Brandon. Dans l'éventualité qu'elle atteint le stage d'une tempête tropicale modérée, elle sera baptisée Gezani par les services météorologiques de Maurice.

Le temps à St-Brandon sera sous l'influence de ce système tropical à partir de demain soir avec des averses modérées à fortes et orageuses par moments. Le vent se renforcera par le secteur est à partir de demain pour atteindre une vitesse moyenne de 50 km/h avec des rafales de l'ordre de 100 km/h, se renforçant davantage samedi.

La mer deviendra forte à graduellement très forte avec des houles de l'ordre de 4 mètres et seront à environ 6 mètres samedi.

Il est conseillé de ne pas s'aventurer en mer à partir de demain.