Ile Maurice: La MHOA réunit les spécialités autour des dernières avancées

La Medical and Health Officers Association (MHOA) - en collaboration avec le Dr Nadeem Akhtar Krumtally, neurochirurgien, l'organisation non gouvernementale Aaleemee Society et KIMS Hospitals - a organisé un Continuing Medical Education (CME) Programme, les 24 et 25 janvier à l'hôtel Ocean's Creek, à Balaclava. Au-delà d'être une tradition annuelle de la MHOA, le CME Programme constitue une exigence du développement professionnel continu, contribuant à maintenir les connaissances à jour et à renforcer les pratiques cliniques. La Dr Yashwini Meenowa, secrétaire adjointe de la MHOA explique : «Ces séminaires visent à créer des ponts entre les différentes spécialités et, grâce à cette collaboration, à encourager l'apprentissage et la formation continue des médecins au niveau local.»

Pour donner le coup d'envoi des activités de 2026, des intervenants de renom ont été invités à aborder des thèmes hautement pertinents, notamment les maladies rénales, la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux et les nouvelles approches dans le traitement des douleurs du talon.

Les participants ont également bénéficié de perspectives novatrices sur la prise en charge du cancer, notamment la pertinence de la physiothérapie dans la rééducation des patients, le rôle de l'intelligence artificielle dans la prestation des soins de santé et les nouvelles voies en radiologie interventionnelle.

Le député Avinash Ramkalawon a pris la parole en début de séance pour s'adresser aux médecins présents. La première partie, axée sur les intervenants de la MHOA, a rassemblé quatre présentations : «Management of anaemia in chronic kidney disease» par le Dr Aboo Swalay Fedally, «Recent advances in Neuro-modulation. Neurosurgical management of resistant epilepsy» par le Dr Raghuram Gopalakrishnan, «Acute ischaemic stroke management in Mauritius: success and failure» par le Dr Afzal Curimbacus et Lessons from 1000 liver transplants in south India. Management of acute pancreatitis» par le Dr Rajiv Lochan.

La deuxième partie, axée sur les intervenants du Dr Nadeem Akhtar Krumtally, a également rassemblé quatre présentations : «Overview of metabolic dysfunction associated fatty liver» par le Dr Reshad Kurrimbukus, «Approach to Talalgia (heel pain)» par le Dr Towfick Soohun, «Management of pulmonary tuberculosis» par la Dr Nazima Bibi Soohun-Dreepaul et «Medico-legal issues in modern investigations» par le Dr Sudesh Kumar Gungadin.

Le lendemain, quatre présentations étaient au programme : «From treatment to survivorship: Exercise oncology in contemporary cancer care» par le Dr Muhammad Waliid Roojee, «Moving through cancer: physiotherapy as an essential component of cervical cancer management» par la Dr Naela Yousouf Jhuboo, «From brain to foot: The full scope of interventional radiology» par le Dr Ashley Chineah et «Management of Aortic Aneurysms. The role of hybrid procedures in Aortic Aneurysms» par le Dr Rajesh T. R.

Côté format, le CME Programme s'est voulu interactif et moderne : présentations appuyées par des documents, images, vidéos, discussions de cas cliniques et séances de questions-réponses. La MHOA a aussi mis en avant l'apport d'un partage de connaissances au-delà des frontières.

L'Aaleemee Society a précisé avoir accueilli trois spécialistes des hôpitaux KIMS de Bengaluru, en Inde, dont les interventions ont couvert un large éventail de sujets, de la prise en charge neurochirurgicale de l'épilepsie aux greffes hépatiques jusqu'aux procédures hybrides pour le traitement des anévrismes de l'aorte.