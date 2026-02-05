Madagascar: FIBA 3X3 - Champions Cup, les Ankoay tentent une deuxième participation

Les sélections nationales malgaches de basket-ball 3x3, les Ankoay hommes et dames, se préparent à prendre part à la FIBA 3x3 Champions Cup, qui se déroulera du 13 au 15 mars à Bangkok, en Thaïlande.

Fortes d'une première expérience acquise lors de la précédente édition, les deux équipes reviennent sur la scène internationale avec l'ambition de hausser leur niveau face à l'élite mondiale de la discipline.

Cette compétition d'envergure regroupe plusieurs grandes nations du basket-ball 3x3. Aux côtés de Madagascar, des pays réputés tels que les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, les États-Unis, l'Espagne, l'Australie, la France, la Chine, la Serbie ainsi que la Thaïlande, pays hôte, seront également en lice.

Sacrées championnes d'Afrique en 2025, les équipes malgaches auront à faire face à une concurrence particulièrement relevée. Chez les hommes, les Ankoay se mesureront à des formations figurant parmi les meilleures du circuit mondial, représentant un défi de taille pour les joueurs nationaux en vue des Mondiaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté des dames, la sélection malgache affrontera également des équipes au palmarès international bien fourni, issues de nations reconnues pour leur excellence dans le basket-ball 3x3.

Lors de l'édition précédente, en 2025, les Ankoay hommes et dames avaient connu un parcours compliqué, enregistrant plusieurs défaites lors des phases de groupes face à ces adversaires de haut niveau. Malgré ces résultats, cette participation avait marqué une étape significative dans le développement et la visibilité du basket-ball 3x3 à Madagascar.

Au-delà du rendez-vous de Bangkok, les regards sont déjà tournés vers les joutes mondiales. Les deux sélections malgaches envisagent la Coupe du monde 3x3, prévue en Pologne en juin 2026, une nouvelle opportunité pour les champions d'Afrique de poursuivre leur progression et de se confronter une fois de plus aux meilleures équipes mondiales.