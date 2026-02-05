Burkina Faso: Extension du centre de santé à Bendatoèga - Le Japon apporte plus de 65 millions FCFA

5 Février 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adama Sedgo et Fatimata Zoungrana

L'ambassade du Japon au Burkina Faso et l'Association Femme du Sud ont signé un accord de don d'un montant de 100 315 euros, soit plus de 65 millions de francs CFA, mercredi 4 février 2026 à Ouagadougou. Ce montant va contribuer à l'extension du centre de santé et de promotion sociale de Bendatoèga dans la commune de Pabré.

La coopération entre le Japon et le Burkina Faso continue de se renforcer dans le domaine de la santé communautaire. En effet, l'ambassadeur du Japon au Burkina, Nagashima Jun, a signé un contrat de don avec l'Association Femme du sud, mercredi 4 février 2026 à Ouagadougou. Et ce, dans le cadre du programme japonais de « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL) ». D'une valeur de plus de 65 millions F CFA, ce financement est destiné à la mise en œuvre du « Projet d'extension du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) dans le village de Bendatoèga dans la commune de Pabré ».

L'extension va consister à la construction d'un Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle (CREN) comprenant des salles de consultation, des chambres d'hospitalisation et l'acquisition de matériel médical. Elle prévoit également la réalisation d'un forage, l'installation d'un système d'énergie solaire et d'autres infrastructures nécessaires à l'amélioration de la qualité des soins.

Le diplomate japonais, Nagashima Jun, a indiqué que le projet vise à améliorer durablement l'offre de soins, en particulier dans le domaine de la nutrition. « Aucun enfant ne devrait voir son potentiel limité par la malnutrition », a-t-il souligné, rappelant un adage japonais selon lequel « la médecine et la nourriture partagent la même source ».

Pour lui, cette initiative illustre la vision japonaise en matière de sécurité humaine qui ne se limite pas à soigner, mais vise aussi à éduquer et à renforcer les capacités des communautés. Il a par ailleurs salué la coopération technique entre le Japon et le Burkina Faso, notamment à travers le renforcement des compétences des agents de santé.

Quant à la présidente de l'Association Femme du Sud, Alice Nabollé, elle a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour cet appui qu'elle a qualifié de « précieux, concret et porteur d'espoir ». Elle a rappelé que ce financement est le deuxième accordé par l'ambassade du Japon au CSPS, traduisant ainsi la confiance renouvelée à son association.

Grâce à ce soutien, a-t-elle affirmé, le centre de santé connaitra une transformation majeure notamment avec la mise en place du CREN, essentiel pour la lutte contre la malnutrition, l'édification d'un hall d'accueil. Des réalisations qui, selon elle, auront un impact direct et durable sur l'amélioration de l'offre de soins, la réduction des évacuations sanitaires et le renforcement de la résilience des populations.

